Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğindeki kriz merkezinde açıklama yaptı.

Bakan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Olayı duyar duymaz Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde ilgili tüm bakanlıklarımız harekete geçtiler." diyen Kurum, Elazığ'daki depremin ardından koordinasyon planının kusursuz şekilde çalıştığını vurguladı.

"11 ilden 250'ye yakın ekibimiz sahada olacaklar"

Ankara'daki koordinasyon merkeziyle irtibatlı şekilde Elazığ Valiliğinde kurulan koordinasyon merkeziyle uyum halinde tespit çalışmalarına hızlı şekilde başlandığını bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Yapılan ilk çalışmalarında Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da da 25 binamızın yıkık olduğunu tespit ettik. Ağır hasarlı, hafif hasarlı binalarımız var. 50 kişilik ekibimiz şu an sahada. İlk etapta kamu binalarımızın tespitini yapıyorlar ki burada yaralı vatandaşlarımıza acil müdahale etmek ve kamu binalarında herhangi bir hasar olup olmadığının tespitini işletiyorlar. Akabinde sabah 07.00 itibarıyla 11 ilden 250'ye yakın ekibimiz sahada olacaklar ve sabah itibarıyla da detaylı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yapacağız."

Bakan Kurum, amaçlarının hafta sonuna kadar tüm hasar tespit çalışmalarını tamamlamak olduğuna dikkati çekerek, altyapı tesisleriyle alakalı herhangi bir zararın söz konusu olmadığını ancak tedbir amaçlı depremin yoğun hissedildiği mahallelerde valilik koordinasyonuyla doğal gaz ve elektrik kesintisine gidildiğini aktardı.

Enkaz kaldırmayla ilgili herhangi araç eksiğinin olmadığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Araç eksiği olması halinde yine afet koordinasyonu çerçevesinde araç takviyesi yapılacaktır. Ben buradan vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor. O yüzden girilmemesi noktasında bu tedbirleri biz alıyoruz ancak ulaşamadığımız yerler varsa da vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla bunları ifade etmek isterim. Biz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 18 yıldır birçok deprem yaşadık. Van'da 23 bin bağımsız bölümden oluşan, sosyal donatılarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla adeta Van'ımızı inşa ettik, ihya ettik. Bingöl'de depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sardık. Simav'da aynı şekilde ve bu noktada ilgili tüm bakanlıklarımız seferberlik halinde. Yine Elazığ'da da Malatya'da da vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa ki bugün biz Manisa'daydık. Manisa'daki depremdeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için oraya gittik. Orada ne yaptıysak, bundan önce ne yaptıysak Elazığ'ımızda da Malatya'mızda da aynı şekilde, hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ilk önce bu barınma ihtiyaçlarını giderecek hamleleri yapacağız."

"Vatandaşlarımızı hızlı şekilde TOKİ konutlarına nakledebilecek durumdayız"

Elazığ merkezde TOKİ bünyesinde ürettikleri yaklaşık 400 rezerv konutun bulunduğunu bildiren Kurum, bir kısmının bittiğini bir kısmının da bitme aşamasına geldiğini anlattı.

Malatya Yeşilyurt'ta da 350 konutun yüzde 75 seviyesinde olduğunu dile getiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde bu konutlara nakledebilecek durumdayız. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretine gideceğiz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamamak için de kararlı bir şekilde köylerimizi, kentlerimizi, ilçelerimizi dönüştürmek durumundayız. Burada da kararlı duruşumuzu sergilemek durumundayız. İnşallah bu süreci de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.