Son dakika haberleri... Bakan Kurum ve Bakan Pakdemirli'den Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklama-1 - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli denize müsilajın temizlenmesi için midye bıraktı. Programda Bakan Kurum ve Bakan Pakdemirli Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili açıklama yaptı.

PAKDEMİRLİ: KONU ETRAFLI BİR ŞEKİLDE SORUŞTURULUYOR

Bakan Pakdemirli, "Tuz Gölü'deki flamingo ölümleriyle ilgili gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. Daha önceden de bu tarz yavrularda ölümlerin takip edildiği yıllar oldu. 1000 kadar yavru ölümü var gibi gözüküyor. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yaptığı incelemeye göre herhangi bir zehirlenme yok. Buradaki suyun azalması, sudaki konsantrasyonun artmasıyla beraber susuz kalan ve uçamayan yavrularda ölümlerin gözlendiği gözüküyor. Bu konuyla ilgili gerekli tedbirler alındı. Bu konunun, çevredeki kuyularla ve tarımsal sulamayla doğrudan veya dolaylı bir bağı olmadığını da ifade etmek isterim. Konu etraflı bir şekilde şu anda hem tarafımızca hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da soruşturuluyor" dedi.

KURUM: YAVRU FİLAMİNGOLARIN ÖLÜM HABERİ HEPİMİZİ ÜZDÜ