Bakan Kurum ve Emine Erdoğan deniz kaplumbağalarını denizle buluşturacak - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'un 'Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi' kapsamında uydu cihazı ile takip edilecek Caretta Caretta'ları denizle buluşturacaklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Bakanımız Sayın Murat Kurum, bugün Bakanlığımız koordinasyonundaki Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi kapsamında uydu cihazı ile takip edilecek Caretta Caretta'ları denizle buluşturacaklar" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Patara Plajı'nda bulunan deniz kaplumbağalarından görüntülerin bulunduğu bir video paylaşıldı.

(İHA)