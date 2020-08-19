Bakan Kurum ve Emine Erdoğan, deniz kaplumbağalarını denizle buluşturuyor - Son Dakika

Bakan Kurum ve Emine Erdoğan, deniz kaplumbağalarını denizle buluşturuyor

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'un 'Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi' kapsamında uydu cihazı ile takip edilecek Caretta Caretta'ları denizle buluşturacaklarını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Twitter hesabından konu ile alakalı şu açıklama yapıldı:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Bakanımız Sayın Murat Kurum, bugün Bakanlığımız koordinasyonundaki Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi kapsamında uydu cihazı ile takip edilecek Caretta Caretta'ları denizle buluşturacaklar."

Ayrıca Patara Plajı'nda bulunan deniz kaplumbağalarından da görüntülerin bulunduğu bir video paylaşıldı.