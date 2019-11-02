Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fuar alanına gelişi
Bakan Kurum'un fuardaki stantları gezmesi
Ürünler ile ilgili bilgi alması
Bakan Kurum'un yapay zekalı insansı robot hakkında bilgi alması
Bakan Kurum ve bir çocuğun robota komut vermesi
Bakan Kurum'un çocuğa hediye vermesi
Bakan Kurum'un jet motoru hakkında bilgi alması
Bakan Kurum'un rehabilitasyon robotunu incelemesi
Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. (1)