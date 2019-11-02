Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (1)
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (1)

Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (1)

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fuar alanına gelişi Bakan Kurum'un fuardaki stantları gezmesi Ürünler ile ilgili bilgi alması Bakan Kurum'un yapay zekalı insansı robot hakkında bilgi alması Bakan Kurum ve bir çocuğun robota komut vermesi Bakan Kurum'un çocuğa hediye vermesi Bakan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fuar alanına gelişi

Bakan Kurum'un fuardaki stantları gezmesi

Ürünler ile ilgili bilgi alması

Bakan Kurum'un yapay zekalı insansı robot hakkında bilgi alması

Bakan Kurum ve bir çocuğun robota komut vermesi

Bakan Kurum'un çocuğa hediye vermesi

Bakan Kurum'un jet motoru hakkında bilgi alması

Bakan Kurum'un rehabilitasyon robotunu incelemesi

Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. (1)

Bakan Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti (1)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:05 Kaynak: AA
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