Bakan Kurum: "Yalova'nın En Önemli Gündem Maddesi Kentsel Dönüşümdür" - Yalova

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Acil, öncelikli olanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz.

Yalova Valiliğini ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, fay hatları üzerinde olan bu ilde kentsel dönüşümün, öncelikleri olduğunu söyledi.



Marmara Depremi'nde, Yalova'da hayatını kaybeden kişi sayısının resmi verilere göre 2 bin 500 olduğunu belirten Kurum, kayıtlı olmayanlarla bu sayının on binleri bulduğunu dile getirdi.



Yalova'da öncelikli olduğunu düşündükleri riskli alanlarda dönüşümü acilen yapmaları gerektiğini kaydeden Kurum, "Acil, öncelikli olanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Yalova'da bu acıyı bir daha yaşamak istemiyoruz. O yüzden Yalova'nın en önemli gündem maddesi kentsel dönüşümdür. Şunu da net şekilde söylüyorum, bedeli ne olursa olsun Yalova'da bu dönüşümü biz el birliği içinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Kurum, Yalova'nın, 50 bin sosyal konutluk proje kapsamındaki 67 il arasında bulunmadığını hatırlattı.



Yalova'da da sosyal konut inşa etmek için yer tespitlerini yaptıklarını aktaran Kurum, "İnşallah Yalova'mıza da sosyal konut projesini bu yıl içinde yapıyoruz. Tüm Yalovalı vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yalova'nın o ihtiyacı olduğu, 240 aya kadar vadelerle ödenecek, kira öder gibi ev sahibi olabilecekleri, vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal konut projesini de burada yapmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Millet bahçesi projeleri



Kurum, 81 ilde millet bahçesi projeleri olduğunu belirtti.



Yalova kent merkezindeki millet bahçesi yeri için bazı kamu kurumlarına tahsisli alanlara ilişkin görüşmelerinin sürdüğü bilgisini paylaşan Kurum, şöyle konuştu:



"100 bin metrekarelik alana da millet bahçesini kazandırıyoruz. O millet bahçesinin içinde yürüme, çocuk oyun alanları, millet kıraathaneleri ve o içinde gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın huzurlu bir şekilde vakit geçireceği, her türlü eğlenme alanlarını olduğu projeyi de inşallah Yalova'mıza kazandırmış olacağız. Seyrantepe, Bağlarbaşı, Bayraktepe mahallelerinde imar ve altyapı problemleriyle ilgili tespitler de yapıldı. Üç ay içinde o tespitler bize verilecek ve bu riskli alanlardan başlamak suretiyle hem şehir merkezindeki dönüşümü yapacağız hem bu çöküntü alanlardaki vatandaşımızın gerçekten hem deprem riski yaşadığı hem hayat standardının düşük olduğu bu alanları dönüştürmek suretiyle kentsel dönüşümü Yalova'nın her noktasında, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yapmak istiyoruz.



Yalova'mızın içme suyu borularıyla alakalı problemi de var. Bu borularımız maalesef hem kayıp kaçak oranı çok fazla hem sağlık açısından bizim sağlığımızı etkileyecek mahiyette. Sayın Başkan adayımızın (Cumhur İttifakı'nın AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak) öyle bir projesi var. Bu projeyi de bütün Yalova'daki altyapıyı, içme suyu borularını değiştirmek suretiyle İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle projeyi gerçekleştireceğiz ve inşallah çok kısa bir zamanda Yalova'daki o tüm içme suyu problemini halledip kentsel dönüşümle de üst yapıdaki sorunları halletmek istiyoruz."



"2B ile ilgili sorunları çözdük"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2B arazileri konusuna da değindi.



Türkiye'de 750 bin vatandaşın mülkiyetle ilgili sorunlarını aştıklarını vurgulayan Kurum, "Vatandaşlarımıza tapularını teslim ediyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 650 bin tapumuzun devrini yaptık ve 40 yıllık problemi de çözdük. Yine aynı şekilde Yalova'mıza 2B'ye ilişkin 4 bin 200 hak sahibinin tapularını verdik ve bu dönüşümü de gerçekleştirmiş olduk." açıklamasını yaptı.



Kurum, AK Parti iktidarı döneminde Yalova'ya 12 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktardı.



Bakanlık olarak bu ile yatırımlarının 1,5 milyar lirayı bulduğunu bildiren Kurum, "Bundan sonraki süreçte hem bu yatırımımızı artıralım hem bu gönül belediyeciliğini Yalova'mıza, Yalovalı vatandaşlarımıza gösterelim, kazanalım istiyoruz." diye konuştu.



Bakan Kurum'un, Yalova Valisi Muammer Erol'dan ildeki çalışmalara ilişkin bilgi aldığı ziyarette, AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve daire müdürleri hazır bulundu.

