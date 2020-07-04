Bakan Kurum: Yalova'ya 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağız (2) - Son Dakika

Bakan Kurum: Yalova'ya 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağız (2)

'KENTE KATMA DEĞER KATACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'da yapımı devam eden 400 yataklı Şehir Hastanesi inşaatı ve Hersek Lagünü'nde incelemelerde bulundu.

'KENTE KATMA DEĞER KATACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'da yapımı devam eden 400 yataklı Şehir Hastanesi inşaatı ve Hersek Lagünü'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum daha sonra AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na geçerek, parti teşkilatı ile toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Yalova'ya katma değer katacak olan projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

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'MİLLETİMİZİN CANI BİZE EMANETTİR'

Yalova'daki kentsel dönüşümü önemsediklerini belirten Bakan Kurum, "Depremde yaşanan acıları unutmadık. Bir daha da bu acılar yaşansın istemiyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm bizim için önemli. Bu anlamda da şehrin merkezinde 1999 depremi sonrasında yapılarla alakalı düzenleme sürecine gidildi. Ancak o planlama sürecindeki bazı planlar şu an binaların dönüşümüne engel oluyor. Aynı şekilde o günden bu güne geldiğimiz süreçte çıkan yönetmelikler yine mevut binaların yapımına müsaade etmiyor. Biz bu süreçte vatandaşlarımızın rızasını önemsiyoruz. Belediyemiz, bakanlığımız kanalıyla bir kentsel dönüşüm süreci yürütecek. Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde ada bazında kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yönetmelik açısından olan maddi kayıplarını biz karşılayacağız. Milletimizin canı bize emanettir. Bu konuda çok samimiyiz ve bu konunun siyasetini de yapmıyoruz" dedi.

'GÜÇLÜ ŞEHİRLER İÇİN PROJELERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Yalova'nın turizm yönüne değer katacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Termal ilçesini bir turizm bölgesi haline getirmek için biz de bakanlık olarak, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışacağız. Hazine mülkiyetindeki alanlarda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek projeleri birlikte yürütüyor olacağız. İlçelerimizdeki ihtiyaç olan araç gereçleri de temin edeceğiz. Bizim amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023'e giden yolda 'Güçlü şehirler, güçlü Türkiye' sloganıyla bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Her zaman milletimizle beraber yol yürüdük" diye konuştu.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/YALOVA,


Şehir Hastanesi, Murat Kurum, Yalova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 19:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: Yalova'ya 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağız (2) - Son Dakika

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