Bakan Kurum: Yalova'ya 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağız (2) - Son Dakika

'KENTE KATMA DEĞER KATACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'da yapımı devam eden 400 yataklı Şehir Hastanesi inşaatı ve Hersek Lagünü'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum daha sonra AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na geçerek, parti teşkilatı ile toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Yalova'ya katma değer katacak olan projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Yalova'nın turizm yönüne değer katacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Termal ilçesini bir turizm bölgesi haline getirmek için biz de bakanlık olarak, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışacağız. Hazine mülkiyetindeki alanlarda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek projeleri birlikte yürütüyor olacağız. İlçelerimizdeki ihtiyaç olan araç gereçleri de temin edeceğiz. Bizim amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023'e giden yolda 'Güçlü şehirler, güçlü Türkiye' sloganıyla bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Her zaman milletimizle beraber yol yürüdük" diye konuştu.
Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/YALOVA,