Bakan Kurum: "Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz"

28.04.2022 19:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar için Bakanlık tarafından yapılan evleri inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar için Bakanlık tarafından yapılan evleri inceledi. Bakan Kurum, fırsatçılara geçit verilmeyeceğini ve kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yaz Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Muğla'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris'teki yangınzedeler ile görüştü. Beraberindeki heyetle birlikte Osmaniye Mahallesi'ne gelen Bakan Kurum, yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için Bakanlık tarafından yapılan evleri yerinde inceledi. Her zaman afetzedelerin yanında olduklarını ve Muğla'nın da yaralarını en kısa sürede saracaklarının altını çizen Bakan Kurum, "Muğla'da yangın sebebiyle zarar gören köy ve mahallelerimizde yapılan işlerin sürecini yerlerinde görmek ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için buraya geldik. Vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Her afette olduğu gibi seferberlik şuuruyla ve ruhuyla ne yaptıysak yangın afeti sonrasında Muğla'da da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Zarar gören nereleri varsa orada olduk ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Yanan evlerin yerlerine konutu, ahırı, deposuyla 290 bağımsız bölümden oluşan yerlerin yapım sürecini başlattık. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde yer teslimini de yapacağız. Sadece alt ve üst yapıda değil tabiatta da bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Buradaki bitkilerin canlandırılması, yaban hayatının yeniden kazandırılması için çalışıyoruz. Bu afetten zarar gören insanlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" dedi.

"KAÇAK YAPILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Kaçak yapılara müsaade edilmeden fırsatçılara geçit verilmeyeceğini de sözlerine ekleyen Bakan Kurum, "Kaçak yapıları özellikle çevre koruma bölgelerinde valiliğimiz ile birlikte tespitleri yapıyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda Milas'ta yıkımları gerçekleştirdik. Özellikle ÖÇK bölgeleri ve sit alanlarında kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz. İmar affından yararlanan vatandaşlar zaten haklarını kazanmış durumda ama bunu fırsata çevirmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Kararlığımızı sürdüreceğiz ve kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"MARMARİS'İ ESKİ GÜNLERİNE GETİRECEĞİZ"

İçmeler Körfezi'nde de dip temizliği çalışmalarının başlatılacağını ifade eden Bakan Kurum, "İçmeler'de yangınlar sebebiyle suların körfeze aktığını tespit ettik. Burada Bakanlığımız dip tarama ve temizleme sürecini başlatacak. Marmaris'i en kısa zamanda o hatırladığımız en güzel haline getirmeye çalışacağız. Mavi ve yeşilimize yeniden kavuşacağız. En kısa zamanda çalışmaları başlattık. Bu süreçte yoğun emek sarf eden ormancılarımıza kısacası emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Marmaris ve Antalya'ya verdiğimiz sözleri, diğer afet illerinde olduğu gibi burada da sürdüreceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Bakan Kurum'a Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir eşlik etti.

(Bekir Tosun - Uğur Eser - Murat Uçkaç - İHA)

Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz

YORUMLAR
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Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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