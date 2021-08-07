Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgi alması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara oyuncak dağıtması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile sohbet etmesi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları nedeniyle hasar gören Beydiğin, Hocalar, Gündoğdu ve Yavrudoğan mahallelerde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, yangında hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika