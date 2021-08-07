Bakan Kurum, yangında hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Kurum, yangında hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgi alması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara oyuncak dağıtması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile sohbet etmesi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgi alması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara oyuncak dağıtması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile sohbet etmesi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları nedeniyle hasar gören Beydiğin, Hocalar, Gündoğdu ve Yavrudoğan mahallelerde incelemelerde bulundu.

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