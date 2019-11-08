Bakan Kurum, yapımı devam eden millet bahçesini inceledi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa'da yapımı devam eden millet bahçesini inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:36 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa'da yapımı devam eden millet bahçesini inceledi. Bakan Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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