Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, yapımı devam eden millet bahçesini inceledi
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, yapımı devam eden millet bahçesini inceledi

Bakan Kurum, yapımı devam eden millet bahçesini inceledi

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa'da yapımı devam eden millet bahçesini inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa'da yapımı devam eden millet bahçesini inceledi. Bakan Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, yapımı devam eden millet bahçesini inceledi

Murat Kurum, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi 30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:55:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, yapımı devam eden millet bahçesini inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]