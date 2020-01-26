Bakan kurum yaraları en kısa sürede saracağız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan kurum yaraları en kısa sürede saracağız - Son Dakika

Bakan kurum yaraları en kısa sürede saracağız

6 saat önce

Elazığ- Bakan Kurum Yaraları en kısa sürede saracağız(Tür: Yurt)

Elazığ- Bakan Kurum Yaraları en kısa sürede saracağız

(Tür: Yurt)

Bakan kurum yaraları en kısa sürede saracağız

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:45 Kaynak: DHA
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