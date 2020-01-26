Bakan Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız - Son Dakika

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Bakan Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız
6 saat önce
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:04 Kaynak: DHA
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da depremden zarar gören bölgelerdeki hasar tespitlerini hiç vakit kaybetmeden bitireceğiz. Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" ifadelerine yer verdi.
Görüntü dökümü:
Bakan Kurum'un afet bölgesindeki incelemesi
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ELAZIĞ - DHA
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