Bakan Kurum, yarın AB Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya gelecek - Son Dakika
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Bakan Kurum, yarın AB Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya gelecek

20.04.2022 11:59
Bakan Kurum, yarın AB Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya gelecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu" kapsamında, yarın AB Komisyon Başkan Yardımcısı Franz Timmermans ve beraberindeki heyetle görüşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu" kapsamında, yarın AB Komisyon Başkan Yardımcısı Franz Timmermans ve beraberindeki heyetle görüşecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'ta yapılacak baş başa görüşmenin ardından, AB heyeti ile "AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı" gerçekleştirilecek. Toplantıda, Avrupa Komisyonunun Avrupa'da artan enerji fiyatlarına karşı "gaz kaynaklarının çeşitlendirmesine, yenilenebilir gazların dağıtımının hızlandırılmasına, ısıtma ve enerji üretiminde gazın yerini alabilecek alternatif enerji kaynaklarının artırılmasına" dair hazırlıkları içeren "REPowerEU Planı" ele alınacak.

Ayrıca bu yıl Mısır'da gerçekleştirilecek 27. Taraflar Konferansı (COP27) toplantısından önce Türkiye'de iklim değişikliği kapsamında atılacak adımlara dair süreçler görüşülecek.

Bakan Kurum, toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda, önümüzdeki süreçte "iklim değişikliğine uyum, sera gazı emisyonlarının azaltımı, karbon fiyatlama" başlıkları kapsamında Türkiye tarafından hayata geçirilecek projeleri de AB heyeti ile paylaşacak.

Görüşmede ayrıca Kurum, hayata geçirilecek bu projeler çerçevesinde Türkiye'nin AB ile iş birliğini güçlendirmek için istişarelerde bulunacak.

YORUMLAR
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İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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