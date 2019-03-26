Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Yavuz Selim Hastanesinin Yerine Yeni Bir Hastane Yapılacak"

Bakan Kurum: "Yavuz Selim Hastanesinin Yerine Yeni Bir Hastane Yapılacak"

1 saat önce

- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'inde düzenlenen program Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'inde konuştu.

- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'inde düzenlenen program
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'inde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Murat Kurum, Hasan Ali Yücel, Güncel
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