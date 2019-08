Bakan Kurum: "Yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hiçbir zaman Konya ile AK Parti'nin arasına kimse girememiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hiçbir zaman Konya ile AK Parti'nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir." dedi.

Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, tüm AK Parti teşkilatlarının ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

AK Parti'nin ülkenin huzur ve güvenliği, kardeşliğinin, birlik ve beraberliğinin güçlenmesi için çalıştığını belirten Kurum, "İki gün sonra AK Partimizin 18. yıl dönümü. İnşallah bu teşkilatla, bu kardeşlerimizle, biz yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız. Konya'mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti'nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kurum, Konya ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, buraya geleceğimizi öğrendiğinde, 'Ben de en yakın zamanda ilk büyükşehir belediye başkanlığı olarak Konya'mıza geleceğim ve kardeşlerimle, hemşehrilerimle kucaklaşacağım' dediler ve selamlarını iletti. Tabii her geldiğinde müjdelerle geldiler. Bize, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, 'Konyalı kardeşlerimin neye ihtiyacı varsa bunları bir bir giderin. Öncelik sırasına göre giderin' diye talimatları vardır. Biz de bu talimatlar çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde, çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza 31 ilçemizin 31'ine de yüzde 71 vermiş, yine ilçelerimizde bize oy vermeyen her kardeşimize uzanmaya çalışıyor, hizmetlerimizi götürmeye gayret gösteriyoruz."

"Millet bahçesi proje aşamasında, inşallah en kısa zamanda bitireceğiz"

Konya'da yapımı süren ve yapılacak projelere ilişkin bilgi veren Kurum, "Konya'da millet bahçesi proje aşamasında, inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Mevlana Meydanı bitme aşamasında, bayramdan sonra başkanımız görüşmelere başlayacak. 2020 yılı içerisinde bu projeye başlayacağız. Tüm Konya genelinde 2 bin 500 sosyal konutumuzu 3 bin 500'e çıkaracağız. Konya'mızda inşallah kısa zamanda evi olmayan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayacak. Yanımızda sanayi sitesi var. Hem Karatay Sanayisi'ni hem de eski sanayiyi taşıyacağımız proje çalışmalarımız tamamlandı. Yapımı tamamlandıktan sonra sosyal donatıları ve mimarisiyle Konya'ya yakışacak, az katlı özümüzü, kültürümüzü, geleneğimizi yansıtacak bir proje olacak." diye konuştu.

Kurum, Konya'da 2023 yılına kadar her ilçede bir millet bahçesinin yapılacağını, metroya ilişkin çalışmaların sürdüğünü, kentte turizm, tarım ve istihdamı arttırmaya yönelik ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da teşkilatının Kurban Bayramı'nı tebrik etti, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Birlik ve beraberlik içinde, güçlü Türkiye için gayret sarf ettiklerini belirten Usta, "Bir olarak, iri olarak, diri olarak tüm Türkiye, tüm Konya, üzerimize düşen vazifeyi her seçimde yerine getirdik. 14 Ağustos'ta 18. yılını kutlayacak olan AK Parti'nin yine güçlü bir kalesi güçlü bir neferi olarak, Allah'ın izniyle 2023, 2053, 2071 hedeflerimize hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki engelleri, bariyerleri aşmak için çok zorluklar geçtik. Elhamdülillah, bundan sonra da önümüzde duracak hiçbir engel, hiçbir bariyer yok. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Sevgimizi, muhabbetimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim." diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya milletvekilleri de birer konuşma yaparak, AK Parti teşkilatlarının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, partililerle bayramlaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

