Bakan Kurum, yeni eylem planını anlattı

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen Sıfır Atık Festivali'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'yi sıfır atık konusunda dünyaya örnek ülke haline getirecek iklim dirençli, sürdürülebilir, çevreyi ve insanı merkeze alan, medeniyetimizi yaşatan, kimlikli şehirler için 'Döngüsel Ekonomi Strateji ve Eylem Planımızı' hazırlıyoruz. Türkiye Çevre Ajansı'mızla depozito yönetim sistemini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Bu sisteme geçişle ilk etapta 20 milyar adetlik cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajını geri dönüşüme sokmayı hedefliyoruz" dedi.

Kocaeli'de, vatandaşların sıfır atık konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Sıfır Atık Festivali düzenlendi. Festivalin açılış programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, milletvekilleri, kamu kurum ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Program, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın festivale özel düzenlediği "Çöp Atlas" adlı tiyatro oyunu ile başladı. Oyunda, canlıların birebir boyutlarındaki kuklalarıyla, dünyanın nasıl kirletildiği bir çocuğun gözünden anlatıldı.

"Sıfır atık seferberliği şehirlere panzehir olacaktır"

Tiyatro gösteriminin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "İnsanlık, kendi eliyle yaptıklarının olumsuz sonuçlarını küresel büyüklükte bir çevre kirliliği ve bunun sonucunda her gün daha da büyüyen küresel iklim kriziyle yaşıyor. İşte biz, bugün küresel bir çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık hareketiyle, sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz. Emine Erdoğan öncülüğünde BM 77. Genel Kurul vesilesiyle imzalanan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' ile sıfır atık dünyada model alınarak uygulanacak sıfır atığı teşvik eden her türlü girişim uluslararası her platformda büyük bir ilgiyle desteklenecek. Sıfır atık seferberliği, dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan şehirlere bir panzehir olacaktır. Bu anlamda, tüm şehirlerimizde sağlıklı ve huzurlu yaşama katkı sunacak sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak için el ele vermeli, iş birliği ve büyük bir dayanışma içerisinde olmalıyız. Sıfır atığı birer birey olarak bir hayat tarzı haline getirmeliyiz" diye konuştu.

"Türkiye, geri kazanım oranını yüzde 27,2'ye çıkarmış bir ülkedir"

Sıfır Atık hareketiyle gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmanın hedeflendiğini kaydeden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünya genelinde her yıl her yıl 800 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar, yani 2.1 milyar ton çöp üretiliyor. Bunların sadece yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor. Çöplerin yüzde 46'sı geri dönüştürülemeyecek şekilde atılıyor. ABD, tek başına dünyadaki çöplerin yüzde 12'sinden sorumlu. Dünyada geri dönüşüm kapasitesinden daha fazla çöp üreten tek zengin ülke de ABD. Yani bir Amerikalı, bir Etiyopyalıdan 7 kat fazla çöp üretiyor. Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu küresel nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyor. İki ülkenin ürettiği toplam çöp oranı ise dünyadaki toplam çöpün dörtte birine tekabül ediyor. Türkiye ise sıfır atık hareketiyle bugün geri kazanım oranını yüzde 27,2'ye çıkarmış bir ülkedir. Bugün tam 150 bin kurum binamızda sıfır atık yönetim sistemi kurulumunu tamamladık. 5 yılda, geri kazandığımız atıklardan 62.2 milyar lira ekonomik kazanç sağladık. 5 yılda 3.9 milyon ton sera gazı salınımını önledik. 347 milyon ağacımız bizlere nefes olmaya devam ediyor."

"20 milyar adetlik cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajını geri dönüşüme sokmayı hedefliyoruz"

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında Türkiye yüzyılını başlatmak için önemli bir vazife üstlendiklerini söyleyen Kurum, "Bu aynı zamanda sıfır atık yüzyılını da işaret etmektedir. Bu anlayışla Türkiye'yi sıfır atık konusunda dünyaya örnek ülke haline getirecek iklim dirençli, sürdürülebilir, çevreyi ve insanı merkeze alan, medeniyetimizi yaşatan, kimlikli şehirler için 'Döngüsel Ekonomi Strateji ve Eylem Planımızı' hazırlıyoruz. Türkiye Çevre Ajansı'mızla depozito yönetim sistemini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Bu sisteme geçişle ilk etapta 20 milyar adetlik cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajını geri dönüşüme sokmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçleri şeffaf bir şekilde izleyip, takip edebileceği online Depozito Bilgi Yönetim Sistemimizi de tamamlanmak üzereyiz. Pilot çalışmalarını başarıyla tamamladığımız depozito iade sistemini 2023 yılı itibarıyla kademeli olarak Türkiye'nin dört bir yanında milletimizin istifadesine sunacağız" diye konuştu.

"7 bin depozito iade noktasında vatandaşımızın hizmetine sunacağız"

Bakan Murat Kurum, "2023'ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinamızla, 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktasında vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçmesi ile birlikte 37 bin ton sera gazı emisyonu azaltacak, 1.3 milyar kwh enerji, 3.6 milyon varil petrolden tasarruf sağlayacağız. 20 yılda ekonomimize 100 milyar kazanç, 20 bin vatandaşımıza yeni istihdam alanları sağlayacağız ve bunu hep birlikte, milletimizle birlikte, sizlerle birlikte başaracağız. Biz evlatlarımıza sokakları tertemiz, caddeleri ışıl ışıl, parkları, bahçeleri yemyeşil, doğal alanları korunmuş bir ülke bırakmak istiyoruz" dedi.

Bakan Murat Kurum'un konuşmanın ardından ünlü modacı Dilek Hanif'in sıfır atıkla hazırladığı defilesi sahne aldı.