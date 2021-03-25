Son dakika haberleri: Bakan Kurum: Yeni otopark yönetmeliği ile trafik yoğunluğunu azaltacağız - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Kurum: Yeni otopark yönetmeliği ile trafik yoğunluğunu azaltacağız

25.03.2021 17:48
Son dakika haberleri: Bakan Kurum: Yeni otopark yönetmeliği ile trafik yoğunluğunu azaltacağız, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni otopark yönetmeliğinin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "AVM ve bölge otoparklarında elektrikli araç park düzenleme yeri şartı getirdik.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni otopark yönetmeliğinin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "AVM ve bölge otoparklarında elektrikli araç park düzenleme yeri şartı getirdik. Yeni yönetmeliğimizle hem trafik yoğunluğunu azaltacağız hem de vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

Bakan Kurum, Macunköy Tesislerinde düzenlenen İlbank Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, 2020'nin hem Türkiye hem de dünya için çok zor bir yıl olduğunu, yaşanan depremler, doğal afetler, sel ve  salgın sürecinin herkesin hayatını olumsuz etkilediğini bildirdi. Kurum, "Şimdi her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olma zamanı, daha çok çalışma zamanı. Milletimizin sağlığı, güvenliği ve huzuru için gerçekleştirdiğimiz projelerin başında kentsel dönüşüm geliyor. Bu kapsamda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün de Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefi ile dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutun deprem dönüşümü sürecini gerçekleştirmektir" dedi.

'PROJELERİN HEPSİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'Kurum, koronavirüs sürecinden sonra dünyanın en önemli sorunlarının başında iklim değişikliğinin geleceğini belirterek, "İklim değişikliği ve etkileri yine şehirlerimize, ilçelerimize olan etkilerini en aza indirecek çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Karadeniz bölgemizden başlamak üzere, sel ve heyelan riski altındaki alanlar da, bölgelerde yine dönüşüm projelerimizi, vatandaşımızı o taşkın riski altındaki alanlardan çıkarmak suretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediye başkanlarımızdan ricam şudur; gelin hep birlikte projelerimizin hepsini ekonomik bir değere, istihdama bağlayalım ve şehirlerimizde yaptığımız her projede vatandaşımızın refahını, şehrimizin huzurunu, mutluluğunu ve ekonomik anlamda da kalkınmayı sağlayacak projelerle birleştirelim. Biz Bakanlık olarak bu projelerin hepsine katkı, destek sağlayacağız. Gerek hibe desteği, gerek kredi desteği, projede yapım desteği olmak üzere her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.'YENİ OTOPARK YÖNETLİĞİ YAYIMLANDI'Bakan Kurum, yapı sektörünün ve vatandaşların merakla beklediği, yeni otopark yönetmeliğinin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı. Daire büyüklüklerine göre zorunlu uygulama getirdiklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasında ki daireler içinde en az 1 otopark ve 180 metrekare üzerindeki her daire içinde en az 2 otopark yeri ayrılması hükmü getirildi. Otoparkın bina bodrumunda karşılanması zorunluluğunu kaldırdı. Talebe göre, binanın bodrumunda veya binanın bahçeleri ile bahçe altlarında yapılmasının da önünü açtık. İlçe belediyeleri de bundan böyle otoparkları, bölge otoparklarını yapabilecekler. Asgari zorunlu otopark adedi olan 20'den fazla yapılacak yeni yapılarda, AVM ve bölge otoparklarında elektrikli araç park düzenleme yeri şartı getirdik. Bu da 2023'te elektrikli otomobilimizin ülkemize kazandırılması çerçevesinde çok önemli. Bu çerçevede de şimdiden adımlarımızı atmaya başladık. Bütün AVM'lerde elektrikli şarj istasyonlarının hızlı şarj özellikli olması zorunluluğunu da bu yönetmelikle birlikte getirdik. Yeni yönetmeliğimizle hem trafik yoğunluğunu azaltacağız hem de vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşılayacağız ve tüm belediyelerimizin bu konuda çok daha etkin olmalarını sağlamış olacağız."

Son dakika haberleri: Bakan Kurum: Yeni otopark yönetmeliği ile trafik yoğunluğunu azaltacağız
Son dakika haberleri: Bakan Kurum: Yeni otopark yönetmeliği ile trafik yoğunluğunu azaltacağız

geri dönüşüm, Murat Kurum, Gazete, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Kurum: Yeni otopark yönetmeliği ile trafik yoğunluğunu azaltacağız - Son Dakika


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