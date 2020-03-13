Bakan Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk' - Son Dakika

Bakan Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk"

6 saat önce

Koordinasyon toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Kurum: "Bakanlık olarak koronavirüsü ile mücadele için 81 ilimize 11 maddelik genelde gönderdik"ELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koordinasyon toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Kurum:

"Bakanlık olarak koronavirüsü ile mücadele için 81 ilimize 11 maddelik genelde gönderdik"

ELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler."

Bakan Kurum: (Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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