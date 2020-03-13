Koordinasyon toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Kurum:

"Bakanlık olarak koronavirüsü ile mücadele için 81 ilimize 11 maddelik genelde gönderdik"

ELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler."