Bakan Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirleri ve depreme ilişkin çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecek." dedi.

Bakan Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da İlbank Bölge Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Bakan Kurum depremin ardından ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlere değindi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün itibarıyla birden fazla ülkeye yayılan koronavirüsle alakalı Türkiye'de Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda gerekli tedbirlerin ve çalışmaların başlatıldığını belirten Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak dün 81 ile bir genelge gönderdiklerini söyledi.

Kurum, valiliklere gönderdikleri genelgenin 11 madde halinde koronavirüse karşı şehirlerin, belediyelerin, vatandaşların alması gereken tedbirleri ve bu tedbirlere ilişkin yapılacakları içerdiğini ifade ederek, bu genelge kapsamında alınan kararlarda belediyeler ve valiliklerin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararlarla eş düzeyde ve paralel bir şekilde çalışacağını dile getirdi.

"Çevre ihbar hattı oluşturduk"

"Bu çerçevede öncelikli olarak vatandaşların yoğun şekilde yaşadığı, faaliyet gösterdiği başta toplu taşıma araçları olmak üzere caddelerde, sokaklarda ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda temizlik işlerinin daha sık, düzenli ve titiz bir şekilde yapılması, bu araçlarda vatandaşların kendi temizliklerini sağlayabilmeleri adına dezenfektanların bulundurulması sağlanıyor." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bu kapsamda yerel yönetimlerde çalışan personelin zorunlu olmadığı sürece yurt dışına çıkmaması, eğer çıkmışsa Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın 14 gün işe başlamadan evlerinde dinlenmeleri, çöplerimizin tabii ki düzenli bir şekilde toplanması, vatandaşımızın temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler. Bakanlığımız birimleri de hızlı bir şekilde olaya belediyeler eliyle müdahil olacak."

"Koronavirüsün yayılmasına karşı her türlü tedbiri almış durumdayız."

Vatandaşları bilinçlendirmek adına şehirlerdeki bilboardlar ile yine belediyeler ve valiliklerce gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına 11 maddelik genelgede yer verildiğini aktaran Kurum, "Ülke olarak hakikaten Sağlık Bakanlığımızın baştan beri almış olduğu tedbirler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde koronavirüsün yayılmasına karşı her türlü tedbiri almış durumdayız. Daha kararlı bir şekilde bu süreci geçirme arzusundayız." diye konuştu.

"Belediyeler olarak Bilim Kurulunun aldığı kararları şehirlerimizde uygulayacağız. Bahar geliyor bir taraftan da bir bahar temizliği çerçevesinde inşallah şehirlerimizi daha temiz hale getireceğiz." ifadelerini kullanan Kurum, bu çerçevede koronavirüsle alakalı mücadeleyi kararlı ve etkin bir şekilde sürdüreceklerini aktardı.

"9 ilimizde toplam 222 bin binada hasar tespiti yaptık"

Bakan Kurum, ülkede yaşanan depremlere ilişkin yürütülen çalışmaları da değerlendirdi. Kurum, şöyle konuştu:

"2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilimizde toplam 222 bin binada hasar tespiti yaptık. İllerimiz Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa'da toplam 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımıza dokunmak, onların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Bu illerde çalışmalarımız eş zamanlı bir şekilde yürümektedir."

Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 bağımsız bölümden oluşan projeleri başlattıklarını anımsatan Kurum, aynı şekilde Van, Manisa ve diğer illerde de çalışmaları süratli bir şekilde yürüttüklerini kaydetti.

Kurum, Elazığ'da artık sahada bir kısım projelerin tamamlandığını dile getirerek, bir kısmının temellerinin atıldığını, birçok alanda projelerin başladığını gördüklerini ifade etti.

Van ve Dinar'da yaptıkları gibi hızlı bir şekilde Elazığ'da da konutları vatandaşlara teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için süreci yürütmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kurum, Elazığ'da önümüzdeki hafta itibarıyla yaklaşık 4 bin 500, Malatya'da 2 bine yakın konutun ihalesini gerçekleştireceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Nisan ayı sonuna kadar toplam iki ilimizde 25 bin bağımsız bölümün ihalelerini gerçekleştirerek yıl sonuna kadar etaplar halinde bu konutların teslimini yapıyor olacağız. Elazığ'da Sürsürü Mahallemizde inşaatlarımız başladı. Bu yılın sekizinci ayına kadar inşallah o inşaatların teslimini öngörüyoruz. Altı aylık bir zaman diliminde Sürsürü Mahallesinde vatandaşlarımıza konutları teslim eder hale geleceğiz. Mustafa Paşa ve Abdullahpaşa mahallelerimizdeki binalarımızın yıkımı tamamlandı. Şehrimizde yıkılması gereken acil diyebileceğimiz yaklaşık bin 400 binamızın yıkımı gerçekleşmiş oldu. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor."

İtirazlar değerlendiriliyor

Vatandaşların hasar tespit çalışmalarına yönelik itirazları değerlendirdiklerini bildiren Kurum, bugüne kadar yaklaşık 25 bin dilekçe geldiğini, bu dilekçelerin 10 bin 291 yapıyı ilgilendirdiğini dile getirdi.

Yaklaşık yüzde 75'ini yerinde görmek suretiyle tespitleri yeniden yaptıklarını ifade eden Kurum, şöyle dedi:

"Bu da 7 bin 600 yapı demek. İtirazlar çerçevesinde az hasardan, orta hasara, orta hasardan ağır hasara geçen binalarımız oldu. Ağır hasara geçen toplam bina sayımız da 1307'dir. Çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını, taleplerini içerir tüm çalışmalarımızı Valimiz, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız bütün vatandaşlarımızla, onları dinlemek suretiyle hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyor. Söz verdiğimiz şekilde vatandaşımızın mağduriyetinin az olacağı şekliyle de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız."