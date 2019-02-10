Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Yıkılan Binanın Etrafındaki 10 Apartmanımızda Risk Analizi Yaptık. Bu Analiz...

Bakan Kurum: "Yıkılan Binanın Etrafındaki 10 Apartmanımızda Risk Analizi Yaptık. Bu Analiz...

40 dakika önce

Bakan Kurum: "Yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanının tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik.

Bakan Kurum:
Bakan Kurum: "Yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanının tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bu süreçte Bakanlık olarak hem kira desteği hem de yapımla alakalı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle süreci yürüteceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi

Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi Son Dakika! Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:07:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Yıkılan Binanın Etrafındaki 10 Apartmanımızda Risk Analizi Yaptık. Bu Analiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]