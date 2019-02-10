Bakan Kurum: "Yıkılan Binanın Etrafındaki 10 Apartmanımızda Risk Analizi Yaptık. Bu Analiz...

Bakan Kurum: "Yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanının tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik.

Bakan Kurum: "Yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanının tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bu süreçte Bakanlık olarak hem kira desteği hem de yapımla alakalı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle süreci yürüteceğiz."

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