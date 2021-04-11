Bakan Kurum: " (Yıkılma tehlikesi olan bina) Sürece ilişkin hukuki tahkikat başlatılmıştır, sorumluları hakkında her türlü cezai işlem yapılacaktır" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sürece ilişkin hukuki tahkikat başlatılmıştır, sorumluları hakkında her türlü cezai işlem yapılacaktır"

"Bakanlığımızın hasar tespit ekibi yapmış olduğu çalışma çerçevesinde etrafındaki 21 binayı da riskli gördü ve 21 binada bulunan 900 vatandaşımızı devletimizin, belediyelerimizin misafirhanelerinde misafir ettik"

"Kazı sebebiyle Açelya apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü şekilde yıkım sürecini yürütüyoruz. Yıkım sürecinin bitmesiyle etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz"

"Toplamda 14 parselin olduğu 155 bağımsız bölümün risk altında olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler"

"TOKİ'miz inşaatları çok kısa bir sürede yapacak"

"Devletimiz tüm imkanlarıyla Ankaralı vatandaşlarımızın yanındadır"