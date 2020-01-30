Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu
25 dakika önce
Yıkımı devam eden bina Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından...
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Yıkımı devam eden bina
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır hasarlı olarak belirlendikten sonra yıkımına başlanan binalardada incelemelerde bulundu.
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