Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu

25 dakika önce

Yıkımı devam eden bina Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından...

Yıkımı devam eden bina

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır hasarlı olarak belirlendikten sonra yıkımına başlanan binalardada incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız
Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Brezilya'da eski pembe dizi oyuncusu Regina Duarte, bakan oluyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:28:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]