Bakan Kurum, yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yıkımı devam eden bina

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından ağır hasarlı olarak belirlendikten sonra yıkımına başlanan binalardada incelemelerde bulundu.