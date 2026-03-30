Bakan Kurum’dan ABD’de Sıfır Atık ve COP31 diplomasisi

30.03.2026 13:20
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinlikleri kapsamında New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ve BM Çevre Programı İcra Direktörü (UNEP) Inger Andersen ile görüştü. Görüşmelerin gündemini Türkiye’nin çevre politikaları ile Sıfır Atık ve COP31 Başkanlığı oluşturdu.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinlikleri kapsamında gittiği ABD’de STK’lar ile toplantının ardından BM temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İlk olarak Türkevi’nde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile bir araya gelen Bakan Kurum görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, “İklim risklerinin yönetimi, krizlerin çözümü ve sürdürülebilir kalkınma konularında doğal ortaklık sürdürdüğümüz UNDP’nin, Sıfır Atık’ın küresel bir harekete dönüşmesinde verdiği desteği her daim çok kıymetli buluyoruz. COP31 sürecinde de aynı desteği beklediğimiz UNDP’nin küresel koordinasyon kapasitesinin ve sahadaki güçlü varlığının, İklim Eylemi Uygulama Mekanizması’nın etkin şekilde uygulanması açısından belirleyici olacağına inanıyoruz” mesajını verdi.

“COP31’İ EYLEMİN MERKEZİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Bakan Kurum, ikinci görüşmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdi. BM binasındaki görüşmede COP31 sürecini ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, “Görüşmemizde, küresel iklim krizi, enerji güvenliği ve savunmasız toplulukların korunması gibi kritik konuların yanı sıra Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımları, finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme konularına da değindik. Çok taraflılığı güçlendirmek ve iklim eyleminin uygulanmasını hızlandırmak için COP31’i güven ve diyalog, uzlaşma ve eylemin merkezi bir platformu olarak görüyoruz; Antalya’daki liderler zirvesi ile tüm dünyaya ortak sorumluluk mesajı göndermeye hazırlanıyoruz. Bu verimli toplantı ve değerli iş birliğimiz için Genel Sekreter’e teşekkür ediyorum” paylaşımını yaptı.

UNEP İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Kurum, son olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü. Sıfır Atık ve COP31 sürecinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik ve kirlilikle mücadelede gibi başlıkları ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin “UNEP’in iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve kirlilikle mücadeledeki kritik rolü son derece kıymetli. İklim değişikliği ile mücadeledeki bu kritik eşikte COP31’i somut sonuçlar üreten ve güven inşa eden bir süreç olarak konumlandırıyoruz. COP31 Başkanlığı önceliklerimizin UNEP öncelikleri ile uyum içinde olduğunu görmekten ve Başkanlığımıza desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Bu doğrultuda UNEP ile iş birliğimizin yalnızca Türkiye için değil, küresel iklim yönetişimi açısından da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” mesajını paylaştı. 

