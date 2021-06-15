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BAKAN KURUMTOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK - Son Dakika

BAKAN KURUMTOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK

15.06.2021 20:29

BAKAN KURUM(müsilaj)TOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIKHaber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul, (DHA)Çevre ve Şehircik Bakanı Murat Kurum, Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde de bugün itibariyle müsilajın tehlikeli atık olmadığı ve bu noktada toksik...

BAKAN KURUM(müsilaj)TOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul, (DHA)

Çevre ve Şehircik Bakanı Murat Kurum, Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde de bugün itibariyle müsilajın tehlikeli atık olmadığı ve bu noktada toksik özellik göstermediğinin tespitini yaptık. Bu çalışmalar ilk test sonuçlarımız. Tabi oluşturduğumuz alt gruplarla birlikte denizdeki canlılara olan etkisi, kirliliğin insan sağlığına olan etkisi, balık türlerine olan etkisini, denizde yüzülüp yüzülmeyeceği gibi araştırmaları da kurullarımız bu çerçevede yapıyorlar dedi.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı Çevre ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlığında tamamlandı.

Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3 saat sürdü.

Bakan Kurum daha sonra düzenlediği basın toplantısında, Bugün itibariyle İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'da 169 bölgede temizlik faaliyetlerini yürütüyoruz ve 7 gün boyunca yaptığımız çalışmalar çerçevesinde toplam 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Topladığımız müsilajı, Bakanlığımız tarafından izin verilmiş, özel geçirimsizliğe sahip düzenli depolama alanlarına göndererek, bertarafını sağlıyoruz dedi.

TOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK

Bakan Kurum, Bu noktada şu iyi haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Müsilajın tehlikeli atık olup olmadığı gösteren 5 temel elementi var. Müsilaj örneklerini arkadaşlarımızın incelediler ve her birini üzerinde testlerini gerek TÜBİTAK, gerek ODTÜ, gerek İstanbul Üniversitemizle birlikte araştırmalarını yaparak. Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde de bugün itibariyle müsilajın tehlikeli atık olmadığı ve bu noktada toksik özellik göstermediğinin tespitini yaptık. Bu çalışmalar ilk test sonuçlarımız. Tabi oluşturduğumuz alt gruplarla birlikte denizdeki canlılara olan etkisi, kirliliğin insan sağlığına olan etkisi, balık türlerine olan etkisini, denizde yüzülüp yüzülmeyeceği gibi araştırmaları da kurullarımız bu çerçevede yapıyorlar. Sonuçlarını almaya müteakip kamuoyu ile paylaşacağız diye konuştu.

MARMARA DENİZİ KORUMA ALANI

Kurum, Bu bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edileceğimizi ifade etmiştik. Başlattığımız bilimsel çalışmaları inşallah temmuz ayı sonuna kadar tamamlayacağız ve koruma bölge ilanı çalışmalarımızı temmuz ayı itibarıyla tamamlamak istiyoruz. Tabii bu çalışmalar, buradaki biyo çeşitliliği korumak ve geleceğe aktarmak için de Akdeniz ve Karadeniz'in korunmasına katkı sağlamak için de çok önemli bir adımdı bu. Marmara Denizi Koruma Alanımız, bu çerçevede Türkiye'nin en büyük denizel koruma alanı. Yine dünyada sayılı büyüklükte ve etrafında 7 şehrin olduğu ilk koruma alanı olarak inşallah literatüre geçecektir dedi.

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Bakan Kurum, alt çalışma gruplarına değinerek, Koordinasyon Kurulu için de 14 alt çalışma grubu kurduk. Bunlar noktasal kaynaklı kirliliğin tespitiyle ilişkili ki bu kirlilikleri tespit edeceğiz. İş programını bu kirlilikleri tespit ettiğimiz noktalarda yoğunlaşmak suretiyle hayata geçireceğiz. Yine yeni yapılacak kentsel atık su arıtma tesisleri var. Ne kadar sanayi tesisi varsa, ne kadar kirletici varsa bu kirleticilere de en kısa sürede tedbirleri almak suretiyle koruma sürecini yürütüyor olacağız. 'Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri', 'Yayılı Kaynaklı Kirliliğin Tespiti', 'Teknolojik ve Biyolojik Mücadele', Balıkçılık Faaliyetlerinin Kontrollü Hale Getirilmesi', yine balıkçılık alakalı burada zarar gören esnafımıza, vatandaşımıza destek olunma sürecini Tarım Bakanımız da açıkladılar bu süreci takip edeceğiz ifadelerini kullandı.

YENİ KISITLAMALAR GETİRİYORUZ

Murat Kurum, Marmara Denizi'ne yapılan deşarjlara ilişkin de kirlilik yüklerini tespit edecek ve iş planımızı da buna göre oluşturacağız. Bakanlık olarak 15 gün içerisinde yayımlayacağımız mevzuatla Marmara Denizi Havzası'nda yer alan atık su arıtma tesislerinin kimyasal oksijen ihtiyacı ve deşarj standartlarına yeni kısıtlamalar getiriyoruz. Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için de tüm atık su arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz. Tesisleri online olarak izleyeceğiz ve bu sistemi kurmak için yaptığımız mevzuat düzenlemesi de bir ay içinde hayata geçecek. Teminini, kurulma sürecini yine Bakanlığımız sağlayacak yine valiliklerimiz eliyle şeklinde konuştu.

ATIK SU İZLEME

Kurum, Su kalitesine ilişkin izleme noktalarımızı 90'dan 150'ye çıkaracağımızı ifade etmiştik diyerek şunları kaydetti

Bu noktada ODTÜ ve TÜBİTAK MAM ile birlikte çalışmamızı başlattık. İnşallah en kısa sürede atık suları takip edeceğimiz sistemi, yine izleme noktalarının sayısını da artırmış olacağız.

DENİZ ÇİFTÇİLİĞİ

Kurum, Deniz çiftçiliği, deniz tarımı gibi hususların yer alacağı uygulamaları hayata geçireceğiz ve buna ilişkin de bir ay içerisinde bu eylemlerimizi de sahada inşallah görüyor olacaksınız. 'Marmara hepimizin' sloganı kapsamında deniz çöpleri ile mücadelede sürecini daha kararlı yürütecek adımlarımızı atıyoruz ve bütüncül bir uygulama başlatıyoruz dedi.

DERİN DEŞARJINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ

Kurum, Soğutma suları, yine termal tesislerimiz, termik santrallerin Marmara Denizi'ne etkilerine ilişkin araştırmalarımızı başlattık, devam ettiriyoruz. Bu konuda da soğutma tesislerinin denize derin deşarjına ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu kapsamda sürekli izlenmesine yönelik bir mevzuat değişikliğini inşallah bir ay içerisinde yapacağız ve Marmara Denizi'ni ve deniz temizliğine dair bir taraftan da farkındalık eğitimi vereceğiz diye konuştu.

BAKAN KURUMTOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK
BAKAN KURUMTOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK
BAKAN KURUMTOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK
BAKAN KURUMTOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK

Murat Kurum, İstanbul, Müsilaj, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUMTOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK - Son Dakika


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