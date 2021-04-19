Bakan Lütfi Elvan: "İlk çeyrekte yüzde 5 civarında bir büyüme öngörüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk çeyrekte yüzde 5 civarında bir büyüme öngörüyoruz, ikinci çeyrekte de baz etkisiyle çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacak. 2021'in büyüme açısından daha olumlu olacağını öngörüyoruz ama finansal istikrar açısından kontrollü ve ılımlı hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Büyüme beklentisini açıklayan Bakan Elvan, "İlk çeyrekte yüzde 5 civarında bir büyüme öngörüyoruz, ikinci çeyrekte de baz etkisiyle çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacak. 2021'in büyüme açısından daha olumlu olacağını öngörüyoruz ama finansal istikrar açısından kontrollü ve ılımlı hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

128 milyar dolarlık rezerv tartışmasını değerlendiren Bakan Elvan, "Hiç kimsenin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir. Ben bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum, tabii ki takdir Merkez Bankası'nın" şeklinde konuştu.

Döviz alım-satım konusuna değinen Bakan Elvan, "Ne kadarlık döviz satımı, alımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanınız var, tamamen açık ve şeffaf. Elektronik işlem platformlarında piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyor, buralarda herhangi bir şahıs yok. Taraflar kesinlikle birbirlerini bilmiyorlar, işlem gerçekleştikten sonra hangi bankanın, ne aldığını görebiliyorsunuz. Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum söz konusu değil, kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil" diye konuştu. - İSTANBUL