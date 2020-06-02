Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 yaş altı milli sporcuların ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularının özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu

Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil