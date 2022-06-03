Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolundaki etkinliklere katıldı - Son Dakika
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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolundaki etkinliklere katıldı

03.06.2022 19:38

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Paket Postanesi'nde "Multikültürel Gastronomi Festivali", Galataport'ta, Ara Güler'in "Kıyının Hafızası Sergisi" ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde "Anadolu'dan Yüzler" ve "Fotoğraflarla İstanbul" sergileri sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Paket Postanesi'nde "Multikültürel Gastronomi Festivali", Galataport'ta, Ara Güler'in "Kıyının Hafızası Sergisi" ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde "Anadolu'dan Yüzler" ve "Fotoğraflarla İstanbul" sergileri sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Kültür Yolu rotasında bulunan etkinliklere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra çok sayıda sanatçı ile sanatsever katıldı.

"Multikültürel Gastronomi Festivali"nde basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde, çok geniş bir coğrafya olan Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Ersoy, Anadolu'nun farklı dinler ve kültürlerle çok güzel bir mozaik oluşturduğunu aktararak, "Bu durum doğal olarak gastronomimize, mutfağımıza yansımış. Özellikle Ermeni ve Musevi mutfağından seçmelerin olduğu güzel bir seçki hazırlandı. Bugün tüm bu lezzetleri tatma fırsatı bulduk. Bu sebeple çok güzel bir deneyim oldu." dedi.

Festivalde görev alan şef Ömer Bozyap da yemeğin birleştirici bir unsur olduğuna değinerek, "Bana kalırsa yemek dünyadaki en büyük iletişim aracı, bunu doğru kullanmak gerçekten çok önemli. Anadolu topraklarında bulunmuş bütün kültürlerin yemeklerinin harmanlanmış halini bugün hala mutfağımız olarak servis ediyoruz. Yemek, günün sonunda her şeyin birleştirici unsuru bizim için." diye konuştu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ise bu etkinliğe verdiği destek için Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür ederek, "Kültür Yolu Festivalini mekanında incelediğimizde, onun tarihte kökleri olduğuna şahit oluyoruz. Ülkemiz bir bütün, halkıyla bayrağıyla bir bütün. Bugün Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan halkların bize bıraktığı mirası biz göneniyoruz. Bugün mutfağımızdan örnekleri tattık. Gelenler aslında bu tatların, hepimizin ortak tadı olduğunu anlıyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, daha sonra Ara Güler'in Galataport'ta bulunan "Kıyının Hafızası Sergisi"ni gezdi.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açılan Anadolu insanını konu alan "Anadolu'dan Yüzler" ve İstanbul'u anlatan "Fotoğraflarla İstanbul" sergisini de ziyaret eden Ersoy'a Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergi ziyareti sonrası fotoğraf öğrencileriyle fotoğraf çekildi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolundaki etkinliklere katıldı
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolundaki etkinliklere katıldı
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolundaki etkinliklere katıldı
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolundaki etkinliklere katıldı
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolundaki etkinliklere katıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolundaki etkinliklere katıldı - Son Dakika

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