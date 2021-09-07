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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım - Son Dakika

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım

07.09.2021 10:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında gündemdeki konular ile açıklamalarda bulundu. Bakan, "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna, "Bu konuda aceleci olmamak lazım. Tüm dünyaya tavsiyemiz bu. Kapsayıcı bir hükümetin olması lazım. Sadece Taliban'dan oluşmamalı, herkesi kapsamalı." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Afganistan'daki son durumla ilgili gelişmeleri aktaran Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili "Kabil Havalimanı için Katar ve ABD ile çalışıyoruz. 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sivil Havacılıktan bir ekip gönderdik." ifadelerini kullandı.

"KAPSAYICI BİR HÜKÜMETİN OLMASI LAZIM"

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Taliban'ın tanınıp tanınmayacağı da Bakan Çavuşoğlu'na soruldu. Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Bu konuda aceleci olmamak lazım. Tüm dünyaya tavsiyemiz bu. Kapsayıcı bir hükümetin olması lazım. Sadece Taliban'dan oluşmamalı, herkesi kapsamalı. Uluslararası toplum beraber hareket etmeli. Kadınların da temsilini temenni ediyoruz. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Afganistan'da ABD'nin dolayısıyla NATO'nun çekilmesinden sonra Taliban hızlı bir şekilde ilerledi ve Kabil'e girdi. Şu anda Taliban'ın kontrol ettiği bir ülke. Bir taraftan hükümet kurma çalışmaları var. Hükümetin kapsayıcı olması yönünde herkesin görüş bildirdiğini görüyoruz dünyadan biz de aynı şekilde. Her kesimin bu yönetimin içinde olması Afganistan'ın geleceği için önemli.

"AFGANİSTAN'DA EKONOMİK SIKINTI VE AÇLIK RİSKİ VAR"

Bir diğer yandan yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Pençşir'de çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların iç savaşa dönüşmemesini umuyorum. Afganistan'da ekonomik sıkıntılar da var. Önceki yönetim de maaşları ödemekte zorluk çekiyordu. Ekonomik sıkıntı ve açlık riski var. BM'nin gıda stoklarının da azalmaya başladığını bir ay içerisinde biteceğini söylüyorlar. Yerinden edilmiş insanlar var. Kızılayımız sahada yerinden edilen insanlara yardım ediyor. El-Kaide orada, DEAŞ orada. Orada bu kadar DEAŞ'lının olmasının müsebbibi sözde DEAŞ ile savaştığını söyleyerek orada ayrılıkçı bir politikayı destekleyenlerin vebali var. Sözde DEAŞ ile mücadele ettiklerini söylüyorlar fakat bu DEAŞ'lıların bir kısmını alıp Afganistan'a gönderdiler.

"HAVAALANI İÇİN ABD VE KATAR'LA ÇALIŞIYORUZ"

Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz iki aşamalı bir şekilde. İnsani yardım uçaklarının uçabilecek standartlarda uçuşların başlatılması. Bir de ticari uçuşların başlatılması yani Türk hava yolları gibi şirketlerin oraya uçması için yapılması gerekenler her ikisinde de kriter güvenlik. Ticari uçuşlar için yapılması gerekenler var. Havalimanındaki güvenliği kim sağlayacak? Taliban bunu sağlayabileceğini iddia ediyor. Havalimanı şu anda bazı teknik uçuşların ya da insani yardım götüren uçakların inmesi için açıldı. Birkaç tane iç hat seferi de başlatıldı. Fakat onun dışında insani yardım götüren uçaklar. Tahliye edilmesi gereken insanlar var. Biz dönmek isteyen vatandaşlarımızın büyük bölümünü Türkiye'ye getirdik. 1400'den fazla kişiyi tahliye ettik.

Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Taliban dışarıda sağlayabilir fakat içeride uluslararası toplumun güvenebileceği bir yapı gerekiyor. Taliban ülkemde bir askeri mevcudiyet istemiyorum diyor. Başından beri bunu söylüyor. Son gelişmelerden sonra biz de değerlendirmelerimizi yaptık ve askerlerimiz geri geldi."

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı? sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Türkiye, Taliban, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında 'Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?' sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım - Son Dakika Dünya


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