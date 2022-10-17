Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, " Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Özbekistan'a devredeceğiz" - Son Dakika
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, " Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Özbekistan'a devredeceğiz"

17.10.2022 16:10

- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, " Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Özbekistan'a devredeceğiz" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, " Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Özbekistan'a devredeceğiz"

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Bakan Davutoğlu, "Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Özbekistan'a devredeceğiz. Semerkant zirvesinin başarısı için çalışıyoruz. Türk Dünyasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi temel hedefimiz olmuştur. Güvenlik ve refah yolunda birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinden düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Bakanları Konseyi olağanüstü toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsey toplantısı sonrası basın mensuplarında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen ve tarihi kararlar aldığımız zirvede liderlerimiz birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek güçlü bir vizyon ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, " Önümüzdeki 20 yıl için kılavuzumuz olacak Türk Dünyası 2040 vizyon belgesini kabul ettik. Aile meclisimizi Türk Dünyası potansiyelini ortaya çıkaracak Uluslararası bir teşkilata dönüştürdük. Türk Dünyamızın ayrılmaz parçası olan Türkmenistan teşkilatımıza gözlemci üye olarak katıldı. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Dünyasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi temel hedefimiz olmuştur. Güvenlik ve refah yolunda birlikte yürüyeceğiz. Bu dönemde 2040 vizyon belgesini ilk 5 yıllık uygulama planını oluşturacak strateji belgemizi hazırladık. Teşkilatımızın iktisadı girişini artıracak Türk yatırım fonunun hukuki alt yapısını da oluşturduk. Dönem başkanlığımızın temasını yeşil temalar ve dijital çağda akıllı şehirler olarak belirlemiştik. Yenilikçi bir yaklaşım ile gelecek nesillere çevre bilinci ve yüksek yaşam koşulları sağlayacak adımları bugünden atmamız çok önemli. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı. Ayrıca dönem başkanlığımızda dünya göçebe oyunlarının dördüncüsüne ev sahipliği yaptık" dedi.

'Dönem Başkanlığımızı Özbekistan'a devredeceğiz'

Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Semerkant'ta gerçekleştirilecek zirvede kardeş Özbekistan'a devredeceklerini kaydeden Bakan Davutoğlu, " Semerkant zirvesinin başarısı için çalışıyoruz. Bugün ki toplantımızın da amacı bu. Bu amaçla Türkiye olarak bizde bir büyükelçi arkadaşımızı ve bakanlıktan arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bugün ki toplantımızın temel gayesi Semerkant zirvesine hazırlanmaktı. Yoğun bir gündemle toplandık. Aramızda görüşülmesi ve karara bağlanması gereken hususları da ele aldık. Bu konularda Semerkant zirvesinden bir gün önce 10 Kasım'da tekrar bir araya geleceğimiz Dışişleri Bakanları Konsey toplantısında yine kararları gözden geçireceğiz ve liderlerimizin onayına sunacak hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Mevcut konvektör de teşkilatımızın önemi ve sorumluluğu giderek arttığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, " Tarihte olduğu gibi Küresel Jeopolitiğin merkezi haline geldi. Enerji, Ticaret, taşımacılık güzergahlarında doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan kritik bir konuma sahibiz. Mevcut konvektör de teşkilatımızın önemi ve sorumluluğu giderek artıyor. Afganistan ve Kazakistan'daki gelişmelerden sonra yaptığımız olağanüstü toplantılar artan sorumluluğumuzun aslında bir yansıması. Olayların bizi değil, bizim olayları yönlendirmemiz için aktif olmamız ve hızlı karar alıp hızlı adım atmamız gerekiyor. Bugün bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeleri de etraflı bir şekilde ele aldık. Ukrayna, Orta Asya, Kafkasya ve kıymeti Bakan kardeşlerim de bu gelişmelerle ilgili sarf ettikleri çabalar ve son gelişmeler hakkında bilgileri bizlerle paylaştı. Ukrayna'daki savaş hepimizi doğrudan etkiliyor. Savaşın adil bir barışla sonuçlanması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'ın Karadağ zaferinin ardından bölgesel barış yolundaki çabaları da ele aldıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, " Orta Asya'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Enerji güvenliği ve ulaştırma bağlantıları günümüzün en önemli meseleleri haline geldi. Bu alanlarda büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli hayata geçirecek adımları bugün gözden geçirdik. Bu toplantımızda her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin maruz kaldığı haksızlıkları da gündeme getirdik. Türklerin önemli bir vasfı da teşkilatçılıktır. Türk Devletleri Teşkilatı bir ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Her şeyden önce bir gönül birlikteliğidir. Gurur da keder de bizler için müşterektir. Aynı kökten beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe dünyadaki gücümüzü de artıracağız. Güvenlik ve refah yolunda birlikte yürüyeceğiz. Halklarımızın da esasen bizlerden beklentileri budur. Bir olup diri olacağız" dedi.

Basın açıklamasının ardından Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, İstanbul, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ' Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Özbekistan'a devredeceğiz' - Son Dakika

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