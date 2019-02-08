Son Dakika Haberleri: Bakan, Milletvekili ve Belediye Başkanı Bilecik İçin El Ele Verdiler

Bakan, Milletvekili ve Belediye Başkanı Bilecik İçin El Ele Verdiler

52 dakika önce

Çeşitli çalışmalar ve temaslar için Bilecik'te bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bakan, Milletvekili ve Belediye Başkanı Bilecik İçin El Ele Verdiler, System.String[]
Çeşitli çalışmalar ve temaslar için Bilecik'te bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İki günlük Bilecik programı kapsamında Bilecik'te ağırlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehir esnafı ve vatandaşlarla görüşerek, hayırlı işler temennisini iletti. Belediye Başkanı Nihat Can ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "İlimizdeki temasları kapsamında hemşehrimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Milletvekilimiz Selim Yağcı ve partili kardeşlerimizle birlikte esnafımızı ziyaret ettik, selamlaştık, hayırlı işler temennimizi ilettik. Kabinemizin değerli üyesi bakanımızın destekleri ile insanımız ve esnafımız için güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Milletvekili, Bilecik, Yaşam
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