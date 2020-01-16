Bakan Muharrem Kasapoğlu: '2020 başarı dolu bir yıl olacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın beklenilenin ötesinde verimle sonuçlanacağına inandığını söyledi.



Çalıştayın ilk 2 gününün futbol odaklı geçtiğini belirten Kasapoğlu, "Bugün (dün) ise diğer branşların federasyon başkanlarıyla bir aradayız. Sorunları masaya yatırıyoruz. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz" dedi.



Kasapoğlu, spor kültürünü yaygınlaştırmanın gayreti içinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Sporcularımızın seviyelerini de her geçen gün daha yukarılarda görmek bizi mutlu ediyor. En son voleybolda kızlarımızın inancını, gayretini gördük. İnşallah 2020 madalyalarla taçlandıracağımız başarı dolu bir yıl olacak. Çalıştay vesilesiyle şunu gördüm ki bu tür birliktelikleri daha sık sağlamamız lazım."



Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da,



