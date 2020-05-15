Bakan Muharrem Kasapoğlu 81 ilde antrenörlerle görüştü!

81 ilde bulan antrenörlerle video konferans aracılığı ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu görüşmedeki konuşmasında, "Amacımız bu ülkenin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam ettirmek" dedi.

Bakan Kasapoğlu konuşmasında şunları söyledi: "Biliyorsunuz; Paralimpik Olimpiyatları önümüzdeki yıla ertelendi. Bu inşallah bizler için bir enerji depolama, çıtayı yükseltmek adına bir imkan olacak. Ben bunu görüyorum. Sizler bu pandemi sürecinde gençlerimize, sporcularımıza yönelik irtibatınızı çok ciddi bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Gerek evlerindeki antrenman koşulları gerekse de bazı sporcularımıza yönelik sağladığınız hijyene uygun antrenman koşulları başarınızı gösteriyor."