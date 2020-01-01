Bakan Muharrem Kasapoğlu açıkladı:

Spor Arena/ Mehmet ARSLAN - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporunun başarılarla dolu bir yılı geride bıraktığını, 2020'de bu başarıların üstüne koymayı, bununla beraber yeni projelere imza atmayı planladıklarını söyledi. Hürriyet'e konuşan Bakan Kasapoğlu "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Biz, bakanlık olarak, geride bıraktığımız yıl boyunca ülkemize, gençlerimize ve Türk sporuna yeni açılımlar kazandıran pek çok faaliyeti gerçekleştirdik. Özellikle 2019 yılının son çeyreğinde çok önemli çalışmalara imza attık" ifadelerini kullandı.



2020'de iki büyük spor organizasyonu bizleri bekliyor



Kasapoğlu "Bilindiği üzere 2020 yılında gözümüz, kulağımız iki önemli spor organizasyonunda olacak: EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları" derken, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ay yıldızlılardan başarı beklediğini dile getirdi. Kasapoğlu "Milli Takımımızın sergilediği başarılı performanstan ötürü beklentimizi de büyüttük. Ben, Milli Takımımızın finallerde Azerbaycan halkının da desteğiyle gruptan çıkacağına, hatta Wembley'de final oynayacağına inanıyorum. Bize düşense bu yolda millilerimize her türlü desteği vermek. Zira, Milli Takımımız gönül verdiğimiz takımların rengini bir kenara bıraktığımız, hepimizin takımı ve bu takıma hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor" dedi



Tokyoda, 2016 Rio'ya göre daha başarılı olacağız



Bakan Kasapoğlu Tokyo Olimpiyatları öncesi de umutlu olduklarını belirterek şöyle devam etti: "Madalya analizi yapan önemli uluslararası kurumların tahminleri, Tokyo'da, Rio 2016'ya göre daha başarılı olacağımıza işaret ediyor. Tahminlerin ötesinde bizim asıl önemsememiz gereken, hep söylediğim gibi, sürdürülebilir ve modern bir spor sistemimizin olması. Şu ana kadar olimpik alanda 8 branşta 37 sporcumuz, paralimpik alanda ise 8 branşta 48 sporcumuz olmak üzere toplam 85 sporcumuz kota aldı. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak ve inşallah 2020 Tokyo'da ben bu noktada güzel neticelerin bizi beklediğine gönülden inanıyorum."



Antalya'ya rağbet büyük



"Antalya futbol turizminin merkezi haline geldi diyebiliriz. Sadece yurt dışından gelen takımlar değil, bizim takımlarımız da artık yurt dışı kampları yerine Antalya'yı tercih ediyor. Bir örnek vermek gerekirse geçen sezon Süper Lig'deki 18 takımın 17'si kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih etti. Birçok ülkeden çok sayıda takım bu yıl kamp yapacak."



Türk sporunda yeni sistem



"Sporu tabana yaydıkça bu, piramidin tepesindeki elit sporcu sayısını da doğal olarak arttıracaktır. Bilimin ve eğitimin öncelendiği yeni spor sistemimizde olimpik oyunlara hazırlık, doğal ve sürdürülebilir bir şekle dönüşecek. Bu sürecin bundan sonraki daha büyük başarıların müjdeci işaretleri olduğunu biliyorum."



Şampiyonlar Ligi büyük bir fırsat



2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını hatırlayan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Bu finalin 2005 yılından sonra tekrar ülkemizde oynanacak olması, ayrıca 2019 Süper Kupa finalinin ardından İstanbul'un 9 ay içinde iki önemli finale ev sahipliği yapacak olması çok önemli. Bu finalin reklam görünürlüğü açısından maddi boyutu çok büyük. Olimpiyat Stadı'nda atletizm pisti kaldırıldı. Stat zemininde çimlendirme çalışmaları sürüyor."



Okul mu spor mu ikilemi kalmayacak



Bakanlık olarak en büyük önceliklerinden birinin sporcu eğitiminin desteklenmesi olduğunu belirten Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu sporcuların akademik kariyer ile spor arasında ikilemde kalmasını önlemek amacıyla, orta öğretim ve yüksek öğretime geçişlerine yönelik birtakım düzenlemelerin ve teşviklerin hayata geçirilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti. Kasapoğlu, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzalayarak uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görmelerinin önünü açtıklarını belirtti. Kasapoğlu şöyle devam etti: "Hali hazırda milli sporcularımız, sadece devlet üniversitelerine bağlı spor bilimleri alanına yöneldiklerinde bir avantaja sahipler. Yeni anlaşma ile milli sporcularımız, vakıf üniversitesine son sırada olsa bile puan olarak girmeye hak kazanırsa, ücretsiz olarak okuyabilecekler. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, 'Okul mu, spor mu?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. "



