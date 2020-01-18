Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Çalıştay son değil, başlangıç olacak' - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Çalıştay son değil, başlangıç olacak' - Son Dakika Spor

Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Çalıştay son değil, başlangıç olacak'

6 saat önce

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı dün Ankara'da tamamlandı.

Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Çalıştay son değil, başlangıç olacak', System.String[]

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı dün Ankara'da tamamlandı. Kapanış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 gün süren çalıştayda verimli ve keyifli programlar gerçekleştirildiğini söyledi.


Kasapoğlu, "Sporun tüm yönlerini enine boyuna tartıştık, tüm federasyonları sadece birkaç popüler branş değil, tüm konuları konuştuk. Sportif, mali anlamda nasıl olması gerekiyor... Bunları konuştuk, çalıştık. Şunu da belirttik, bu çalıştay 'toplandık bitti' değil, bir başlangıç olacak. Yeni atılımların, yeni gelişmelerin yeni birtakım açılımların başlangıcı olacak. Çalıştayın sonuçlarını gelecek hafta tüm moderatörlerle bir araya gelerek konuşup, tartışacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 
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