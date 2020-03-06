Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan 6222 uyarısı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan 6222 uyarısı! - Son Dakika Spor

Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan 6222 uyarısı!

34 dakika önce

Süper Lig'de bitime 10 hafta kala hem şampiyonluk yarışında hem düşme hattında çekişme artarken gerginliklerin de yükselmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuya el attı.

Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan 6222 uyarısı!, System.String[]

Süper Lig'de bitime 10 hafta kala hem şampiyonluk yarışında hem düşme hattında çekişme artarken gerginliklerin de yükselmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuya el attı. Kasapoğlu, 81 il valiliğine bir genelge göndererek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi. Kanunda yer alan hükümleri hatırlatan Kasapoğlu sadece Süper Lig'de değil alt liglerde ve diğer tüm spor branşlarında kanunun uygulanması gerektiğini vurguladı.


'Göz açtırmayın' talimatı


Spor Bakanı, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenmesini, bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla, yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu genelgesinde, 6222 sayılı yasa gereği spor alanlarına sokulması yasak olan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı, rencide edici, tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart, afiş ve diğer malzemelerin de spor alanlarına alınmaması konusunda gerekli tüm önlemlerin titizlikle alınmasını istedi.


Derbi mahkemeye taşındı


Özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Kadıköy'deki derbide ev sahibi takımın tribünlerinde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" ve "Fenerbahçe düşmanlarını sevmiyoruz" pankartları büyük tartışmalara neden olmuştu. Galatasaray yönetimi de toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar için hem TFF'ye hem de savcılığa başvuruda bulunmuştu.


Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:49 
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