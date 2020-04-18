Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan çağrı:

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yayınlanan kamu spotu ile birlikte yaptığı açık çağrıda, sporcuları ve özellikle milli sporcuları evde kalınan süreçte tüm halkımızla birlikte evde hareket etmeye davet etti.



'Evde Kal' kampanyasına #EvdekalHareketsizkalma platformu ile destek veren Kasapoğlu bugünden itibaren tüm Türkiye'yi, milli sporcularla ev egzersizlerinde buluşturacaklarını müjdeledi.



Spor Bakanı, platformda, farklı branşlardan onlarca sporcunun evde kalınan bu süreçte adeta Türkiye'nin egzersiz antrenörü olacağını, bunun dışında sporcularımızın gündelik hayatlarını, başarı hikayelerini de platformdaki canlı yayınlarla tüm Türkiye ile paylaşacaklarını ifade ederken "Amacımız bu süreçte de sporu ve spor ile olan bağlarımızı güçlendirmek" dedi



