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Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
53 dakika önce
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 70kiloda bronz madalya kazanan Haydar Yavuz'u yürekten kutluyorum.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
" İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 70
kiloda bronz madalya kazanan Haydar Yavuz'u yürekten kutluyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu önemli başarılarda emeği geçen herkesi başta aileleri olmak üzere tebrik ediyorum. Tüm milli sporcularımıza uluslararası arenada başarı diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30
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