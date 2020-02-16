Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik - Son Dakika Spor

Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

53 dakika önce

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 70kiloda bronz madalya kazanan Haydar Yavuz'u yürekten kutluyorum.

Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik, System.String[]

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


" İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 70


kiloda bronz madalya kazanan Haydar Yavuz'u yürekten kutluyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu önemli başarılarda emeği geçen herkesi başta aileleri olmak üzere tebrik ediyorum. Tüm milli sporcularımıza uluslararası arenada başarı diliyorum."


Haydar Yavuz, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 
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