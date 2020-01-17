Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Şiddet, kin ve nefret spordan uzak olmalı' - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Şiddet, kin ve nefret spordan uzak olmalı' - Son Dakika Spor

Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Şiddet, kin ve nefret spordan uzak olmalı'

6 saat önce

Ankara'da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nı değerlendiren Kasapoğlu, tüm branşların kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirterek, "Herkesin eteklerindeki taşı döktüğü, fikirleri ve önerileriyle ortaya çıktığı bir gündem...

Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Şiddet, kin ve nefret spordan uzak olmalı', System.String[]

Ankara'da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nı değerlendiren Kasapoğlu, tüm branşların kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirterek, "Herkesin eteklerindeki taşı döktüğü, fikirleri ve önerileriyle ortaya çıktığı bir gündem... Geçmişteki sorunların kaynağına yönelik tekrar yaşanmaması adına çalışmalarımız var" dedi.


TÜRK SPORU İÇİN 'EL ELE' DEDİK


Kulüp başkanların sert söylemlerine ilişkin soru üzerine Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Şiddeti, gerilimi, nefreti, kini sporla yan yana getirmememiz lazım. Cumhurbaşkanlığımızın 'Rakibe jest yap' kampanyası var. Türk sporu için 'el ele' dedik. İnşallah bu bir açılım, başlangıçtır.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da,


Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Canlı yayında rahatsızlanan Bakan Süleyman Soylu ameliyat oldu
Kadına karşı şiddet: Ünlü kadınların 'hırpalanmış' posterleri İtalya sokaklarında sergileniyor Türk bilim insanı Betül Kaçar'dan büyük başarı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in gözaltına alınan oğlu Batuhan Özdemir konuştu: Hakkımda suçlama yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 15:00:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Şiddet, kin ve nefret spordan uzak olmalı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]