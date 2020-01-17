Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Şiddet, kin ve nefret spordan uzak olmalı'

Ankara'da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nı değerlendiren Kasapoğlu, tüm branşların kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirterek, "Herkesin eteklerindeki taşı döktüğü, fikirleri ve önerileriyle ortaya çıktığı bir gündem... Geçmişteki sorunların kaynağına yönelik tekrar yaşanmaması adına çalışmalarımız var" dedi.



TÜRK SPORU İÇİN 'EL ELE' DEDİK



Kulüp başkanların sert söylemlerine ilişkin soru üzerine Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Şiddeti, gerilimi, nefreti, kini sporla yan yana getirmememiz lazım. Cumhurbaşkanlığımızın 'Rakibe jest yap' kampanyası var. Türk sporu için 'el ele' dedik. İnşallah bu bir açılım, başlangıçtır.



Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da,



