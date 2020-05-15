Bakan müjdeyi verdi, rüya proje yıl sonu hayata geçiyor - Son Dakika

Bakan müjdeyi verdi, rüya proje yıl sonu hayata geçiyor

- Bakan müjdeyi verdi, rüya proje yıl sonu hayata geçiyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Sultan Abdülhamid döneminden beri ülkemizin hayali ol an Filyos Limanı projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayat buldu.

Bakan müjdeyi verdi, rüya proje yıl sonu hayata geçiyor, System.String[]

- Bakan müjdeyi verdi, rüya proje yıl sonu hayata geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Sultan Abdülhamid döneminden beri ülkemizin hayali ol an Filyos Limanı projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayat buldu. "

"Filyos Limanı'nda şu anda proje ilerleme oranımız yüzde 67"

"Projemiz bu yıl sonunda bitirip hizmet almayı hedefliyoruz"

"Ana mendireği 2 bin 450 metre en derin yeri 19 metre uzunluğu ise rıhtımın uzunluğu ise 3000 metre olacaktır"

ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin liman inşaatını yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, yılsonu liman projesinin hayata geçeceği müjdesini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak'a gelerek Filyos beldesinde Filyos Liman İnşaatı'nı yerinde inceledi. İlk olarak liman şantiyesinde il protokolü ile çalışmalar hakkında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, ardından da boru fabrikasında incelemelerde bulundu. Tekne ile limana açılan Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler denize boru indirme programına katıldı. Karaismailoğlu'nun telsiz ile verdiği talimatla birlikte borular deniz yüzeyine indirildi ve çakma işlemi gerçekleştirildi.

Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Türkiyemiz bu gün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak ulaştırma faaliyetleri açısından ve bizleri gururlandıran benzersiz bir rekabet gücüne sahiptir. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı kara, hava, demir ve deniz yollarımızı haberleşme alt yapımızla büyüklüğümüze ve hedeflerimize yaraşır olanakları eriştirdik. Ülkemizin dört bir yanında yürüyen projelerimizde hem ülke sınırları içinde çok mutlu bir ulaşım sistemi oluşturduk hem de bölgemizde ve dünyada tüm ulaşım ağları ile bağlantılarımızı sağladık" dedi.

25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesine sahip olacak

Bakan Karaismailoğlu, "Tamamlandığında 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ve ülkemizin en büyük lojistik üstlerinden birisi olacak olan Filyos Limanında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Her konuda olduğu gibi limancılık sektörümüzü geliştirmek ve zamana uygun tesislere eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyadaki zenginlik merkezlerinde önemli değişmeler yaşanmaktadır. Yeni dönem bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgelerin dönemi olacaktır. Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle biz Türkiye'yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve kuzey Karadeniz ülkeler arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için lojistik master planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz üç dört saatlik uçuş ile 1.6 milyar insanın yaşadığı coğrafyalar bulaşabilen muazzam bir konumdadır. Sadece İpek yolu üzerindeki doğu-batı zorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarında tam ortasında bulunuyor. Bu nedenle tüm ulaşım politikalarımız yatırımlarımız, uluslararası koridorlarda doğu-batı, kuzey-güney aksında yer alan Asya,Avrupa ve Rusya, Ortadoğu coğrafyasını kapsayacak şekildedir" şeklinde konuştu.

"2023 yılında 228 milyar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu; 2023 ve 2053 ihracat hedeflerini de şöyle açıkladı:

"Küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yapıyoruz. Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız, yapmaya devam edeceğimizi ulaştırma yatırımları ile bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum."

"Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü ülkemiz üzerinden çekmeye başladık"

Bakan Karaismailoğlu, hayata geçen projeler ile transit yükü Türkiye üzerinden çekmeye başlandığını hatırlattı. Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis- Kars, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Samsun Sivas Tren hattı, yüksek hızlı tren hatları gibi nice proje ile Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü ülkemiz üzerinden çekmeye başladık. Özellikle 30 Ekim 2017 tarihinde faaliyete başlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinde orta vadede 3.2 milyon ton uzun vadede ise 6 buçuk milyon ton yük taşıması hedefledik. Hatta Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında şimdiden kapasite artırımına gittik. Yani hedeflerimizi şimdiden yakalamaya başladık" ifadelerine yer verdi.

"Filyos Limanı, ülkemizi uluslararası ulaşım koridorları üzerinde önemini artıracak bir proje olarak görülmektedir"

Filyos Limanı'nın önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Bu mimaride Filyos Limanı başta Zonguldak olmak üzere ülkemizi uluslararası ulaşım koridorları üzerinde önemini artıracak bir proje olarak görülmektedir. Sadece Zonguldak'ın değil başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz'de, iç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline gelecektir. Ayrıca Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak ve tüm bölgenin yükünü Karadeniz üzerinden Rusya'ya, Balkanlar'a, İskandinav ülkelerine taşıyacaktır. Filyos Limanı'nda şu anda proje ilerleme oranımız yüzde 67. Projemiz bu yıl sonunda bitirip hizmet almayı hedefliyoruz. Ana mendireği 2 bin 450 metre en derin yeri 19 metre uzunluğu ise rıhtımın uzunluğu ise 3000 metre olacaktır. Elbette sadece Liman yapmak hiç bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarına da en iyi şekilde tesis etmemiz gerekiyor. Bu noktada karayolu ve demiryolu bağlantısı proje fizibilite çalışmalarını tamamladık. En kısa zamanda ihalesini gerçekleştirip inşaatına başlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Mithatpaşa Tünelleri

Filyos Limanı'nı yakından ilgilendiren Mithatpaşa Tüneli'ni incelediklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Buraya gelirken yine Filyos limanımıza yakından ilgilendiren bir dev projemiz daha yerinde inceledik. Mithatpaşa Tünelleri. Yapımı devam eden tünellerimiz tamamlandığında Ankara ve İstanbul istikametinden gelen araçlar şehir içine girmeden Kilimli, Filyos sahil yolu güzergahına geçebilecek. Böylece hem kent içi trafiği rahatlayacak. Hem de daha güvenli kısa süreli konforlu bir ulaşım sağlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle Filyos Limanı'nı sadece bir liman olarak düşünmemek lazım. Ülkemizin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz lojistik master planı çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden biri Filyos Limanı olacak. Bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyoruz. Ne mutlu bize ki böyle güzel böyle verimli bir vatana sahibiz. Ancak bir vatana sahip olmak o kadar vatan hak etmekle önemlidir. Vatan hak etmek çok çalışmaktan, toprağın denizin insanı ihya etmekle oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız işlere işte bu anlayışla ve duygularla sarılıyoruz. Sultan Abdülhamid döneminden beri ülkemizin hayali ol an Filyos Limanı projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayat buldu. Bu proje ile yakından ilgilenerek bir an önce devreye alınması konusunda her zaman destek verdi. Desteklerinden dolayı kendilerine şükran borçluyuz. Biz de daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Zonguldak Havalimanı'ndaki genişleme ve uzatma çalışmaları

Zonguldak Havalimanındaki genişletme ve pist uzatma çalışmalarını da anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Zonguldak için yine çok önemli bir yatırım'a daha değinmek istiyorum. Çaycuma ilçemizde bulunan Zonguldak havalimanı pist genişliği 15 metre artırıyor ve boyunu 3000 metreye çıkartıyoruz. Bu vesileyle şimdiden Kadir gecenizi tebrik ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Filyos limanı da tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Açılışta tekrar görüşmek üzere hepinize selamlarımı saygılarımı iletiyorum" dedi.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler açıklamaların ardından Ankara'ya hareket etti.

Filyos, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan müjdeyi verdi, rüya proje yıl sonu hayata geçiyor - Son Dakika Ekonomi

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