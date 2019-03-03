Bakan Murat Kurum Ana Ocağını Ziyaret Etti

Kızılcahamam'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, annesinin köyü olan Belpınar Mahallesini ziyaret etti.

Kızılcahamam'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, annesinin köyü olan Belpınar Mahallesini ziyaret etti.



Ana ocağına gelen Bakan Kurum ve AK Parti Ankara İl Başkanı'nı, Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belpınar Mahallesi Muhtarı, dernek başkanı ve mahalle halkı karşıladı. Mahalle derneği ve muhtarlığı tarafından Bakan Kurum için kurban kesilerek köy konağında sohbet edildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum köy ziyaretinin ardından, Yukarı Çanlı Mahallesi'nde sivil toplum kuruluşları ve Muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun katıldı.



Kızılcahamam'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçe içerisinde ziyaretlerde bulunarak Cumhur ittifakı aday tanıtım toplantısına katıldı. AK Parti Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Seçim Koordinasyon Merkezine gelerek, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Meclis Üyesi Adayları ile sohbet edip seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Bakan Kurum SKM ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Muhittin Güney'i makamında ziyaret ederek esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kızılcahamam AK Parti ve MHP İlçe teşkilatları tarafından Cumhur İttifakı Aday tanıtım toplantısı düzenlendi.



Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve vatandaşlar katıldı.



Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'ın doğa ve termal güzelliklerini ortaya çıkaracak yatırımların yapılması için çalışılacağını dile getirerek adaylara başarılar diledi. - ANKARA

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