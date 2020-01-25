Bakan Murat Kurum: "Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Murat Kurum: 'Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla... - Son Dakika

Bakan Murat Kurum: "Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla...

14 dakika önce

Bakan Murat Kurum: "Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır"

Bakan Murat Kurum:

Bakan Murat Kurum: "Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır"

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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