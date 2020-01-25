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Bakan Murat Kurum: "Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla...
14 dakika önce
Bakan Murat Kurum: "Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır"
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Bakan Murat Kurum: "Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır"
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