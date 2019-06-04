Bakan Murat Kurum, bayram namazını Konya'da kıldı
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Bakan Murat Kurum, bayram namazını Konya'da kıldıKONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı namazını Konya'da kılarak hemşehrileriyle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
Bakan Murat Kurum
, bayram namazını Konya
'da kıldı
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Ramazan Bayramı
namazını Konya'da kılarak hemşehrileriyle bayramlaştı. Bakan Kurum, "Bayramlar bize komşuyu akrabayı tekrar hatırlatıyor" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, bayram namazı için Konya protokolü ile birlikte Mevlana
Müzesi önündeki meydana geldi. Bakan Murat Kurum ve beraberindekiler Mevlana Meydanında bayram namazını kılarak halkla bayramlaştı. Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Müslüman aleminin bayramını kutlayan Bakan Murat Kurum, "Bayramlar bize komşuyu akrabayı tekrar hatırlatıyor. Hepsine el uzatmamız gerektiğini her bayramda hatırlatıyoruz ve bizde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza el uzatacağız, onlara dost elimizi uzatacağız. Biz Türk milleti olarak dünyada en çok yardım eden milletiz. Bu noktada tüm mazlumların lideri Cumhurbaşkanımızın izinde, yolunda gidiyoruz. Türkiye
sadece kendini ilgilendirmiyor, tüm dünya coğrafyasındaki mazlumları ilgilendiriyor. Bizde bu anlayışla ülkemizi 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'e o vizyon çerçevesinde el birliği ile taşımak istiyoruz" dedi.
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