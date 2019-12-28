Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bulunduğu konumdan daha yukarı çekecek hamlelerle Denizli'yi marka şehir yapacaklarını söyledi.

Kurum, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık ofisinde düzenlenen İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı kararlarına ilişkin belediye binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanının açıkladığı 11 maddelik manifesto çerçevesinde illere gittiklerini anlatan Kurum, belediye başkanları, milletvekilleri, il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini, şehirlerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve bunları kısa zamanda giderecek adımları atmaya çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, bu kapsamda Denizli'de olduklarını belirterek, AK Parti iktidarı döneminde Denizli'ye 22 milyarlık yatırım yapıldığını, bu işlere yenilerini ekleyeceklerini ifade etti.

Denizli'nin bulunduğu konumdan daha iyi yerlere gelmesini istediklerini aktaran Kurum, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 240 ay vadeyle 894 liradan başlayan 100 bin sosyal konut kampanyamız var. Kampanya çerçevesinde Denizli'mize de 3 bin 500 konut yapıyoruz ve alt gelir grubu vatandaşlarımızın konut edinmelerini sağlayacağız." dedi.

Termal merkez, okul ve altyapı projeleri hayata geçirilecek

Kurum, kentteki Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Kaleiçi için de önemli kararlar aldıklarına değinerek, "Dükkanların, sokakların, aydınlatmaların iyileştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile proje yürüteceğiz. Projenin kapsamı 16 milyon lira, 10 milyon lirası hibe 6 milyonu da kredi. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayıp aynı yıl bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Karahayıt Mahallesi'nde 10 hektarlık alanı termal turizm merkezi haline getireceklerini bildiren Kurum, il genelindeki 90 bin metrekarelik spor alanı, park bahçe ve belediye hizmeti alanını da belediyenin tahsisine verdiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi ve İlbank Genel Müdürlüğünün, kentteki ihtiyaçları gidermek amacıyla altyapıya ilişkin 650 milyon liralık 31 projeyi yürüttüğünü aktararak, "Altyapı anlamında hiçbir ihtiyacının kalmayacağı önemli bir adımı atmış olacağız. Biz de belediyemize hem sıfır atık projeleri hem de Kumkısık'taki katı atık bertaraf tesisindeki sızıntı suyu arıtma tesisi için destek olacağız. Bu destekler çerçevesinde önümüzdeki yıl itibariyle projelerini geliştirecekler. Örnek bir sıfır atık şehrini Denizli'mize kazandıracağız." dedi.

Çivril ilçesindeki Işıklı Göl'ün çevre düzenlemesi için de önemli adımlar atacaklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

" Acıpayam'daki depremden dolayı da okullarımız zarar gördü. Adımları atıyoruz. Belediye başkanımızın ve vatandaşlarımızın talepleri oldu, Acıpayam'a bir ilkokul ve ortaokul yapmaya karar verdik. 2020 eğitim öğretim yılı sonunda tamamlayıp 2021 yılına hazırlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları neyse onları konuştuk ve kararları aldık. Projelerle Denizli'yi marka şehir yapacak hamleler yapıyoruz."