Bakan murat kurum'dan elazığ açıklaması - Son Dakika
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Bakan murat kurum'dan elazığ açıklaması

13 dakika önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası Elazığ'da yapılan çalışmalarla ilgili konuştu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası Elazığ'da yapılan çalışmalarla ilgili konuştu.

İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Murat Kurum, "İtiraza göre arkadaşlarımız detaylı bir inceleme yapacaklar. İncelemeler neticesinde kısmi olarak belki ağır hasarlı olan binalarla ilgili, orta hasardan ağır hasara dönmesi gereken binalarla ilgili az hasarlı olup orta hasarlı olabilecek binalara ilişkin tüm çalışmalarımızı ayrıntılı bir şekilde yapacağız. Çıkan netice çerçevesinde inşallah vatandaşlarımıza bundan önce ne yaptıysak aynı destekleri, katkıları sağlamak suretiyle yaralarını saracağız" şeklinde konuştu.

Bakan murat kurum'dan elazığ açıklaması

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:32 Kaynak: DHA
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