BAKAN MURAT KURUM'DAN KİRA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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BAKAN MURAT KURUM'DAN KİRA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

25.05.2022 16:13

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar dedi.

KİRA ARTIŞLARININ TAKİBİ VE KİRA ARTIŞLARININ BEDELLERİ NOKTASINDA DÜZENLEMELER İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören'de Şişecam konutları temel atma törenine katıldı. Törenin ardından Bakan Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kira ve ev fiyatlarındaki artışla ilgili yöneltilen soruya Kurum, Hep esnafımızın, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini yaptık bitirdik. Bir milyon 130 bin rakamına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir sosyal konut projesini müjdeleyecek. Aidat öder gibi kiranın da altında bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev almaya devam edecek. Pandemi süreci ile birlikte gerek konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakinen takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız dedi.

Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum, Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor diye konuştu.

BAKAN MURAT KURUM'DAN KİRA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
BAKAN MURAT KURUM'DAN KİRA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
BAKAN MURAT KURUM'DAN KİRA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
BAKAN MURAT KURUM'DAN KİRA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
BAKAN MURAT KURUM'DAN KİRA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
BAKAN MURAT KURUM'DAN KİRA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

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Bakan Kurum'dan kira düzenlemesiyle ilgili açıklama Bakan Kurum'dan kira düzenlemesiyle ilgili açıklama Bakan Kurum'dan 'kira düzenlemesi' duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Bakan Kurum'dan 'kira düzenlemesi' duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
Kaynak: DHA

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