Bakan Murat Kurum'dan "müsilaj" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Murat Kurum'dan "müsilaj" açıklaması Açıklaması

18.04.2022 17:49
Bakan Murat Kurum'dan "müsilaj" açıklaması Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu an Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj problemi yok. Bilim insanlarımızın verdiği görüş, fikir ve öneriler de bu noktada kısa vadede bir müsilajla karşılaşmayacağımız noktasında.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu an Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj problemi yok. Bilim insanlarımızın verdiği görüş, fikir ve öneriler de bu noktada kısa vadede bir müsilajla karşılaşmayacağımız noktasında." dedi.

İzmit ilçesindeki Erenler Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bina yıkımına katılan Bakan Kurum, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili soru üzerine Bakan Kurum, geçen sene haziran ayında Marmara Bölgesi'nde müsilaj problemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, Marmara Bölgesi'nde yaşayan 25 milyon kişiyi ilgilendiren çok önemli bir çevre ve doğa koruma projesi, müsilajdan kurtulma projesi başlattıklarını kaydetti.

Bu çercevede Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edildiğine işaret eden Kurum, 22 maddelik Marmara Denizi'ni koruma eylem planı çerçevesinde adımlarını attıklarını anımsattı.

Bakan Kurum, adımlarını valilikler, belediyeler ve ilgili tüm kurumların koordinasyonuyla attıklarını, bilim insanlarının fikirleri, görüşleri, önerileri doğrultusunda projeleri tek tek hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj problemi yok"

Bir seferberlik şuuruyla hareket ettiklerine işaret eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Şu an Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj problemi yok. Bilim insanlarımızın verdiği görüş, fikir ve öneriler de bu noktada kısa vadede bir müsilajla karşılaşmayacağımız noktasında. Tabii bu müsilajın hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu çerçevede adımlarımızı kararla bir şekilde atmak zorundayız. Biz burada hem acil hem orta hem uzun vadede atılması gereken adımları bir bir belirledik. Bütün kirleticilerin tespitlerini yaptık. Hem gerek biyolojik tesislerin sayısının artırılması, gerek arıtma tesislerinin sayısının artırılması noktasında bir iş programı ortaya koyduk. 3 yıllık bu iş programına, tüm belediyelerimiz, Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimiz de imza attı. Bu programı dahilinde adımlarımızı atıyor olacağız. Yine belediyelerimizin bu noktada daha hızlı bu işleri yapabilmesi adına Meclis'imizde de inşallah çok yakın bir zamanda düzenleme yapılacak ve belediyelerimiz arıtma tesislerini, çevre projelerini yap-işlet-devret, yap-kirala gibi modellerle yapabilecek. Bunun da önünü açıyoruz. Açıkçası burada her kurum üstüne düşen vazifeleri yerine getirecek. Biz de bunun takipçisi olacağız. Gerek belediyelerimiz, gerek valiliklerimiz anbean Marmara'mızı takip edeceğiz. yaşanabilir, tertemiz Marmara adına yapılması gereken tüm adımları da atmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, yarın Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki, TÜBİTAK bünyesindeki bilim insanlarıyla bakanlıkta bir araya geleceklerini belirterek, bilim insanlarının fikirlerini alacaklarını kaydetti.

Kirleticileri 7 gün 24 saat anlık izlediklerini ve izlemeye devam edeceklerini anlatan Bakan Kurum, "Çok yakın zamanda Kocaeli'deki, Körfez'deki o özel çevre koruma bölgesi ve müsilajla mücadele kapsamındaki dip çamuru temizliği sürecini de inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kocaeli'mize müjdeleyeceğiz. Bu da Kocaeli adına, müsilajla mücadele adına çok çok önemli bir proje." dedi.

Kocaeli'de 13 Nisan'da Gölcük Kavaklı sahili şeridinde hayvansal atık görüldüğü ihbarı üzerine ekiplerin hareket geçtiğini anımsatan Bakan Kurum, bu atıkların Lütfiye köyünden Beyoğlu Deresi'ne atıldığı, dereden sahile taşındığının belirlendiğini, söz konusu işletmelere 367 bin lira idari ceza uygulandığını kaydetti.

Bakan Kurum, söz konusu bölgede denetimlerin devam ettiğini, gerekirse işletmelere kapatma cezası da verilebileceğini sözlerini ekledi.

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Marmara Denizi, Murat Kurum, Kocaeli, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Murat Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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