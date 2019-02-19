Son Dakika Haberleri: Bakan Murat Kurum İmzasıyla, En Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerektiğiyle...

Bakan Murat Kurum İmzasıyla, En Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerektiğiyle...

31 dakika önce

Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.

Bakan Murat Kurum İmzasıyla, En Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerektiğiyle..., System.String[]
Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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