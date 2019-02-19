Bakan Murat Kurum İmzasıyla, En Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerektiğiyle...
31 dakika önce
Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.
Bakan Murat Kurum
imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:09 Kaynak: AA
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