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Bakan Murat Kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti - Son Dakika

Bakan Murat Kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti

21.02.2022 16:25
Bakan Murat Kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

Kurum, Selçuk Kongre Merkezinde düzenlenen İklim Şurası'nda, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott ile bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık yarım süren görüşmede, Türkiye ile İngiltere ilişkilerinin önemi vurgulandı.

Bakan Kurum, Büyükelçi Chilcott'a, İngiltere ile dost ve stratejik ortak olarak birçok uluslararası ve bölgesel konuda ortak bakış açısına sahip olduklarını, ülkeler arasında sıklıkla gerçekleşen yüksek düzeyli temaslardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Görüşmede, Türkiye ile İngiltere'de iklim değişikliği ile mücadele konusunda yürütülen projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad ile de görüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Murat Kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti - Son Dakika


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