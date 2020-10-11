Son dakika haberleri... Bakan Murat Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Murat Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaret etti

11.10.2020 12:15

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaret etti.

Kurum, Kayacıkta'ki Konyaspor tesislerinde yönetim ve futbolcularla bir araya geldi.

Tüm Konya'nın, Konyaspor'un arkasında olduğunu dile getiren Kurum, "Konyaspor'umuz 100 yıllık bir kulüp. İnşallah 2022 yılına geldiğinde 100. yılını kutlayacağımız köklü, tarihi bir kulübümüz." diye konuştu.

Konyaspor'u hak ettiği yerde görmek istediklerini dile getiren Kurum, bu konuda çok önemli projeler olduğunu söyledi.

Kurum, Konyaspor'un sürekli başarılar kazanan, altyapısıyla futbolcu üreten bir kulüp olması için çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Dünyanın 4 ülkesi, Brezilya, Fransa, Arjantin ve Sırbistan futbolcu ihracı yapıyor. Baktığınızda oradaki birçok kulüp yıllık 50 milyon avronun üzerinde futbolcu transferi yapıyor. Bu artık orada bir kültür haline gelmiş, sanayi gibi sektör haline gelmiş. Dolayısıyla Konya'mız da her türlü altyapımız, imkanımız var. İnşallah Kayacık'a da o altyapı tesislerini taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Kurum, Tatlıcak'taki eski 80 bin metrekarelik alanda da Konyaspor'un düzenli gelirinin olduğu bir tesis yapılacağını bildirdi.

Yatırımları kulüp, belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapacaklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bundan 3 yıl önce Türkiye Kupası şampiyonu olan, süper kupayı alan ve ligde hep üst sıralarda iddiası olan Konyaspor'umuzu inşallah 100. yılda daha üst sıralarda, iddialı bir kulüp olarak görmek istiyoruz. Konyaspor'un yanındayız, destekçisiyiz. Sizleri yalnız bırakmayacağız. Salgın sürecinde taraftarlarımız sizlerle bir arada olamadılar ama heyecanla sizleri takip ediyorlar ve sizlerin bu süreçteki başarılarınız onları çok mutlu ediyor. İnşallah süreç içinde ilk önce localarda seyirci alınması başlıyor. Akabinde de stadyuma seyircimizin alınmasıyla artık sizin sahadaki seyirci desteğinizin çok daha fazla olacağı önemli bir sürece girmiş olacağız."

Konyaspor'un, bir galibiyet ve iki beraberlikle sezona güzel başladığını ifade eden Kurum, yeşil-beyazlı ekibin bu güzel başlangıcı daha da yukarı çekmesini temenni etti.

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Bakan Kurum'a 42 numaralı "Murat Kurum" yazan Konyaspor forması hediye etti.

Kurum ve beraberindekiler daha sonra Konyaspor kalecisi Eray'ın koruduğu kaleye penaltı atışı yaptı.

Bakan Kurum, ardından tesisleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika haberleri... Bakan Murat Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaret etti
Son dakika haberleri... Bakan Murat Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaret etti
Son dakika haberleri... Bakan Murat Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaret etti
Son dakika haberleri... Bakan Murat Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaret etti

Murat Kurum, Konyaspor, Konya, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Murat Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaret etti - Son Dakika

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