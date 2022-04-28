Bakan Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı - Son Dakika
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Bakan Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı

28.04.2022 01:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kurum, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programının ardından teravih namazı için tarihi Ulu Cami'ye geçti.

Burada vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Kurum, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Namazın ardından beraberindekilerle Cumhuriyet Meydanı'na geçen Kurum, partililer ile vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) standını da ziyaret ederek buradaki partililere başarılar dileyen Kurum, daha sonra İstasyon Caddesi boyunca yürüyerek vatandaşların kandilini kutladı.

Cadde üzerindeki bir esnafın dükkanını ziyaret eden Kurum, burada da vatandaşlara dondurma dağıttı.

Bakan Kurum, Hamidiye Kültür Bahçesi'ndeki kitap kafede incelemelerde bulunduktan sonra hava yoluyla Ankara'ya hareket etti.

Bakan Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı
Bakan Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı
Bakan Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı
Bakan Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı
Bakan Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Murat Kurum, Sivas'ta çeşitli programlara katıldı - Son Dakika


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